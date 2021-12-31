ОФИЦИАЛЬНО. Три игрока Интера заразились коронавирусом

Среди них – Эдин Джеко

  • 31.12.2021 13:45
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ОФИЦИАЛЬНО. Три игрока Интера заразились коронавирусом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

Сегодня игроки «Интера» вернулись из короткого рождественского отпуска и сдали тесты на коронавирус. Болезнь выявили у трех игроков.

Это основной форвард Эдин Джеко, третий голкипер Алекс Кордац и запасной форвард Мартин Сатриано. При этом еще не прибыли в расположение команды игроки из Южной Америки, кроме Лаутаро Мартинеса.

Свой следующий матч «Интер» проведет 6 января на выезде против «Болоньи». Ранее сообщалось о том, что чемпионы Италии предложили контракт Маттиасу Гинтеру.

Источник — ФК Интер

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