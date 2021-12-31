Мемфис ДЕПАЙ: «Мне нужно время на адаптацию в Барселоне»

Форвард «Барселоны» - о своей игре в каталонском клубе

  • 31.12.2021 12:52
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Мемфис ДЕПАЙ: «Мне нужно время на адаптацию в Барселоне»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай оценил свою игру после переход в каталонский клуб:

«Нам всем нужно время на адаптацию. Думаю, я хорошо справляюсь со своей работой. Я стараюсь играть на команду со всей любовью и страстью, мне нравится работать ради моих партнеров по «Барселоне».

Для меня важно касаться мяча и принимать его в нужных зонах. Мне нужно совершенствоваться в этом. Уверен, что мы будем больше забивать».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Барселона» может включить Депая в сделку по Альваро Морате.

Источник — Mundo Deportivo

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