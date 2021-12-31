Роналду поздравил Алекса Фергюсона с 80-летием

Сегодня, 31 декабря, 80 лет исполнилось бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» сэру Алексу Фергюсону.
Нападающий МЮ Криштиану Роналду поздравил своего бывшего наставника с юбилеем.
«С Днем рождения, Сэр!», - написал Роналду в Instagram.
Сэра Алекса также поздравил «Манчестер Юнайтед».
Источник — Instagram
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