Ральф РАНГНИК: «Пока мы не говорим с руководством МЮ о трансферах»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» пока не думает о подписаниях

  • 31.12.2021 11:09
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  • 1 комментарий
Ральф РАНГНИК: «Пока мы не говорим с руководством МЮ о трансферах»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на вопрос журналистов о планах команды в зимнее трансферное окно.

«Подписания в зимнее трансферное окно имеют смысл только в том случае, если они повышают качество команды. Пока мы не говорили об этом с руководством. Я сосредоточен на работе с тем составом, который у меня есть», - сказал Рангник.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» зимой может продать зимой Марсьяля.

Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Westwood.
    Westwood., 31.12.2021 11:38
    -1
    нужно давать человеку работать потому что игра и взаимоотношения между людьми создаётся годами а не днями
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