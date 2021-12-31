Ральф РАНГНИК: «Пока мы не говорим с руководством МЮ о трансферах»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на вопрос журналистов о планах команды в зимнее трансферное окно.
«Подписания в зимнее трансферное окно имеют смысл только в том случае, если они повышают качество команды. Пока мы не говорили об этом с руководством. Я сосредоточен на работе с тем составом, который у меня есть», - сказал Рангник.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» зимой может продать зимой Марсьяля.
Источник — Twitter
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