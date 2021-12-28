Севилья сделала предложение Ман Юнайтед по Марсьялю

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль в ближайшее время может сменить клубную прописку. Как сообщает английская пресса, 26-летний форвард заинтересовал «Севилью».

Испанский клуб уже сделал манкунианцам предложение. Речь идет об аренде. Контракт француза с МЮ действует до лета 2024 года.

В текущем сезоне Марсьяль сыграл 10 матчей за клуб и забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что Марсьяля может подписать «Ювентус».