Манчестер Юнайтед назвал Ювентусу цену на Марсьяля

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время продаст Антони Марсьяля. Главным претендентом на французского футболиста является «Ювентус».

Как сообщает источник, трансфер Марсьяля обойдется туринцам в 15 миллионов евро.

Сам футболист хочет покинуть клуб, так как нуждается в постоянной игровой практике.

Стороны провели предварительные переговоры. В ближайшее время туринская команда намерена обсудить с форвардом условия личного контракта.

На счету Марсьяля один гол в 10 матчах текущего сезона.

Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» вскоре покинет Эдинсон Кавани.