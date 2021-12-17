Манчестер Юнайтед назвал Ювентусу цену на Марсьяля

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время продаст Антони Марсьяля. Главным претендентом на французского футболиста является «Ювентус».
Как сообщает источник, трансфер Марсьяля обойдется туринцам в 15 миллионов евро.
Сам футболист хочет покинуть клуб, так как нуждается в постоянной игровой практике.
Стороны провели предварительные переговоры. В ближайшее время туринская команда намерена обсудить с форвардом условия личного контракта.
На счету Марсьяля один гол в 10 матчах текущего сезона.
Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» вскоре покинет Эдинсон Кавани.
Источник — Football-Italia
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