Манчестер Юнайтед назвал Ювентусу цену на Марсьяля

Форвард вскоре покинет Англию

  • 17.12.2021 08:14
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Манчестер Юнайтед назвал Ювентусу цену на Марсьяля
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время продаст Антони Марсьяля. Главным претендентом на французского футболиста является «Ювентус».

Как сообщает источник, трансфер Марсьяля обойдется туринцам в 15 миллионов евро.

Сам футболист хочет покинуть клуб, так как нуждается в постоянной игровой практике.

Стороны провели предварительные переговоры. В ближайшее время туринская команда намерена обсудить с форвардом условия личного контракта.

На счету Марсьяля один гол в 10 матчах текущего сезона.

Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» вскоре покинет Эдинсон Кавани.

Источник — Football-Italia

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