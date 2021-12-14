Кавани — главный приоритет Барселоны

Каталонский клуб намерен подписать форварда «Манчестер Юнайтед»

  • 14.12.2021 15:40
  • 497 просмотров
  • 1 комментарий
Кавани — главный приоритет Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний уругвайский форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани стал главным трансферным приоритетом «Барселоны» в зимнее трансферное окно.

«Барселоне» срочно необходимо усиление линии атаки после того, как аргентинский нападающий Серхио Агуэро был вынужден досрочно завершить карьеру из-за проблем м сердцем.

Кавани защищает цвета «Манчестер Юнайтед» после перехода из парижского ПСЖ в октябре 2020 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне Эдинсон провел за «Манчестер Юнайтед» 8 матчей во всех турнирах, где забил один гол. Футболист сыграл всего 274 минуты.

Контракт Кавани с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €6 миллионов.

Источник — Sport.es

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    aleks19826, 14.12.2021 16:01
    -1
    Не вздумай. Виланова - помер, Хуан Карлос Унсуе - помічник Луїса Ерніке в Барсі - синдром БАС і лікарі дають йому максимум три роки ще, в Еріка Абідаля був рак печінки і тільки чудо його врятувало, он Агуеро прийшов у Барсу і на тобі - серце і завершення кар'єри. Балуються там якимист препаратами стопудово лікарі клубні. Кавані, не здумай іти в це прокляте місце!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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