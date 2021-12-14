Кавани — главный приоритет Барселоны

34-летний уругвайский форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани стал главным трансферным приоритетом «Барселоны» в зимнее трансферное окно.

«Барселоне» срочно необходимо усиление линии атаки после того, как аргентинский нападающий Серхио Агуэро был вынужден досрочно завершить карьеру из-за проблем м сердцем.

Кавани защищает цвета «Манчестер Юнайтед» после перехода из парижского ПСЖ в октябре 2020 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне Эдинсон провел за «Манчестер Юнайтед» 8 матчей во всех турнирах, где забил один гол. Футболист сыграл всего 274 минуты.

Контракт Кавани с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €6 миллионов.