Барселона хочет купить Ляпорта

«Барселона» намерена укрепить центр обороны игроком «Манчестер Сити» Эмериком Ляпортом.

Как сообщает источник, сделка может состояться летом, поскольку в январе у каталонцев не будет денег на этот трансфер.

Рыночная стоимость испанца оценивается в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Ляпорт сыграл за «Ман Сити» 19 матчей и забил 2 гола.

Напомним, что в Испании Ляпорт играл с за «Атлетик» Бильбао с 2012 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет подписать экс-форварда «Реала».