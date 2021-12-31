Барселона хочет купить Ляпорта

Защитник «Ман Сити» может вернуться в Испанию

  • 31.12.2021 09:14
  • 450 просмотров
  • 0 комментариев
Барселона хочет купить Ляпорта
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» намерена укрепить центр обороны игроком «Манчестер Сити» Эмериком Ляпортом.

Как сообщает источник, сделка может состояться летом, поскольку в январе у каталонцев не будет денег на этот трансфер.

Рыночная стоимость испанца оценивается в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Ляпорт сыграл за «Ман Сити» 19 матчей и забил 2 гола.

Напомним, что в Испании Ляпорт играл с за «Атлетик» Бильбао с 2012 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет подписать экс-форварда «Реала».

Источник — The Sun

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности