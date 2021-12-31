Барселона хочет купить Ляпорта

«Барселона» намерена укрепить центр обороны игроком «Манчестер Сити» Эмериком Ляпортом.
Как сообщает источник, сделка может состояться летом, поскольку в январе у каталонцев не будет денег на этот трансфер.
Рыночная стоимость испанца оценивается в 45 миллионов евро.
В текущем сезоне Ляпорт сыграл за «Ман Сити» 19 матчей и забил 2 гола.
Напомним, что в Испании Ляпорт играл с за «Атлетик» Бильбао с 2012 по 2018 год.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет подписать экс-форварда «Реала».
Источник — The Sun
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