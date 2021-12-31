Известно, на какой срок Костышин подписал контракт с Александрией

Ряды «Александрии» пополнил 24-летний полузащитник Денис Костышин, подписавший контракт на два года.

Он перешел в «Александрию» на правах свободного агента, по обоюдному согласию сторон, досрочно прекратив сотрудничество со своей предыдущей командой - «Колосом».

Напомним, что в осенней части чемпионата УПЛ Денис Костышин провел за «Колос» 16 поединков и стал автором одного забитого мяча.