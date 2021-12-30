Источник: Александрия подписала Костышина и арендует Бондаренко

«Александрия» подписала полузащитника Дениса Костышина и защитника Валерия Бондаренко. Детали соглашения неизвестны.



Костышин ранее покинул «Колос» в статусе свободного агента.



Бондаренко ранее уже играл в составе «Александрии», полгода центрбек провел в аренде в «Ворскле», а правами на него владеет «Шахтер». Как и в предыдущем случае, речь идет об арендных отношениях.



По итогам осенней части нынешнего сезона «Александрия» занимает 6-е место в Премьер-лиге.

ВИДЕО. Бывают моменты, что нужно прощаться. Костышин-младший покинул Колос