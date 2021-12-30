Источник: Александрия подписала Костышина и арендует Бондаренко

После неплохой первой части сезона клуб готов побороться за еврокубки

  • 30.12.2021 20:37
  • 2185 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Александрия подписала Костышина и арендует Бондаренко
© Footboom. Валерий Бондаренко

«Александрия» подписала полузащитника Дениса Костышина и защитника Валерия Бондаренко. Детали соглашения неизвестны.
 
Костышин ранее покинул «Колос» в статусе свободного агента. 
 
Бондаренко ранее уже играл в составе «Александрии», полгода центрбек провел в аренде в «Ворскле», а правами на него владеет «Шахтер». Как и в предыдущем случае, речь идет об арендных отношениях. 
 
По итогам осенней части нынешнего сезона «Александрия» занимает 6-е место в Премьер-лиге.

ВИДЕО. Бывают моменты, что нужно прощаться. Костышин-младший покинул Колос

Источник — Footboom

(5 голосов)

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Комментарии
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    BekXan
    BekXan, 30.12.2021 21:22
    +1
    Костишин это плюс ,а вот зачем брать бокопора Бондаренко это вопрос.Он столько привозит ой ой.
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    maxno
    maxno, 30.12.2021 21:08
    0
    Зделайте раз в три года . год чемп мира след лига наций след чемп европы.
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