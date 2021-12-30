ВИДЕО. Бывают моменты, что нужно прощаться. Костышин-младший покинул Колос

Денис завершил период карьеры в клубе из Ковалевки

  • 30.12.2021 03:28
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ВИДЕО. Бывают моменты, что нужно прощаться. Костышин-младший покинул Колос
© ФК Колос. Денис Костышин

Полузащитник «Колоса» Денис Костышин у себя сообщил, что покинул команду из Ковалевки.

«Безумно сложное прощание с родным клубом. Именно таким он стал для меня за эти года. Клуб, который мне дал очень и очень много. Команда, с которой мы прошли невероятное количество эмоций.

Но бывают и такие моменты, что нужно прощаться. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто причастен к «Колосу» за все эти годы: всему персоналу клуба, всем работникам, болельщикам, тренерскому штабу, всем пацанам, с которыми я играл за это время и Андрею Анатольевичу – президенту клуба.

Эта команда всегда была большой семьей. И то, каких целей достигала команда – это просто фантастика. А эмоции, которые подарил мне «Колос», я точно запомню на всю жизнь», – написал 24-летний Костышин в инстаграме.

В этом сезоне Денис сыграл 19 матчей во всех турнирах, забил 1 гол. В «Колос» он перешел в 2018 году на правах свободного агента.

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Источник — Instagram

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