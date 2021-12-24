Стали известны спарринг-партнеры Колоса на сборах в Турции

28 января футболисты ковалевской команды улетят на сбор в Турцию

  • 24.12.2021 04:40
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Стали известны спарринг-партнеры Колоса на сборах в Турции
© ФК Колос

В составе делегации «Колоса» будет 25 футболистов, еще несколько мест зарезервируют для потенциальных новичков, которые будут приезжать на просмотр.

На турецком этапе подготовки запланированы семь контрольных матчей, три спарринг-партнера уже известны: эстонская «Левадия», черногорский «Рудар» и «Сараево» из Боснии и Герцеговины. С остальными потенциальными соперниками контракты еще не подписаны. Домой ковалевцы возвратятся 18 февраля.

Напомним, что весеннюю часть сезона футболисты «Колоса» начнут гостевым поединком с «Рухом», который состоится 27 февраля во Львове.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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