Манчестер Сити: «Мы шокированы ограблением Канселу»

Английский «Манчестер Сити» в официальном заявлении выразил поддержку португальскому защитнику Жоау Канселу, на которого напали грабители на глазах у его семьи, отобрав все драгоценности.

«Мы шокированы и потрясены тем, что Жоау Канселу и его семья подверглись ограблению в своем доме. Сам Канселу также был ранен. Клуб выражает поддержку Жоау и его семье. Он уже помогает полиции в расследовании этого дела», - сказано в заявлении «Манчестер Сити».