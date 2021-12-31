ФОТО. Защитника Манчестер Сити избили и ограбили

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу сообщил, что стал жертвой ограбления. Четверо неизвестных проникли в дом футболиста в Манчестере.

«К сожалению, сегодня на меня напали четыре труса, которые ранили меня и пытались ранить мою семью. Вот, что происходит, когда оказываешь сопротивление. Они забрали все мои украшения и оставили мое лицо вот в таком состоянии.

Я не знаю, как можно быть такими подлыми. Самое важное для меня – это моя семья. К счастью, с ней все в порядке. После стольких препятствий в моей жизни это просто еще одно, которое я преодолею. Крепкий и сильный, как всегда», - написал Канселу.