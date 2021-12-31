ФОТО. Защитника Манчестер Сити избили и ограбили

У Жоау Канселу отобрали все драгоценности на глазах у его семьи

  • 31.12.2021 02:43
  • 616 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Защитника Манчестер Сити избили и ограбили
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу сообщил, что стал жертвой ограбления. Четверо неизвестных проникли в дом футболиста в Манчестере.

«К сожалению, сегодня на меня напали четыре труса, которые ранили меня и пытались ранить мою семью. Вот, что происходит, когда оказываешь сопротивление. Они забрали все мои украшения и оставили мое лицо вот в таком состоянии.

Я не знаю, как можно быть такими подлыми. Самое важное для меня – это моя семья. К счастью, с ней все в порядке. После стольких препятствий в моей жизни это просто еще одно, которое я преодолею. Крепкий и сильный, как всегда», - написал Канселу.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    andi Mir
    andi Mir, 31.12.2021 03:27
    -1
    На его место в защите случайно иногда не выходит белобрысый паренёк? От любителя моргенштерна можно ожидать и не таких действий по устранению конкуренции. Ведь королеве бензоколонки и дальше хочется летать на частном самолёте на эфиры к старому гею с зализаной причёской.
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