Мирон МАРКЕВИЧ: «Наша сборная не может похвастаться глубиной состава»

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич ответил на вопрос, изменился ли стиль нашей национальной команды после замены Андрея Шевченко на Александра Петракова.

«Нет, да и по-другому не могло быть. Ведь после ухода Андрея Шевченко его преемник- Александр Петраков мог рассчитывать на тех же исполнителей, ибо пока что наша сборная не может похвастаться глубиной состава. Более того, наши ребята под руководством Александра Петракова иногда демонстрировали более закрытый футбол. Однако этому есть объяснение: турнирное положение заставляло минимизировать риск, ибо на финишной прямой отборочного цикла каждый матч был, как финальный.

И я рад, что второе место в группе, хотя и со скрипом, но было завоевано. Ведь я еще до старта говорил, что мы уступим лишь французам. Однако из-за ничейного синдрома украинцы сильно осложнили себе жизнь и пришлось приложить максимум усилий, чтобы наверстать упущенное», - сказал Маркевич.

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