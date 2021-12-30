МАРКЕВИЧ: «Бущан, Забарный и Ярмоленко – лучшие игроки сборной в 2021 году»

Специалист выделил трех футболистов национальной команды

  • 30.12.2021 11:05
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МАРКЕВИЧ: «Бущан, Забарный и Ярмоленко – лучшие игроки сборной в 2021 году»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Бывший главный тренер сборной Украины и харьковского «Металлиста» Мирон Маркевич рассказал, кого он считает лучшими футболистами нашего «национала» в 2021 году.

«Георгий Бущан, Илья Забарный, отмечу и Андрея Ярмоленко. Хотя ему не хватает игровой практики на клубном уровне, но это не мешает ему быть настоящим лидером в сборной.

Кто разочоровал? Я не могу утверждать, что кто-то откровенно провалил отборочный цикл, все старались, у одних это получалось лучше, у других – похуже», - сказал Маркевич.

Напомним, что в марте 2022 года сборной Украины предстоит полуфинальный стыковой матч за право попасть на чемпионат мира в Катаре против сборной Шотландии в гостях.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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