Виталий Миколенко: еще один бриллиант украинского футбола?

За карьеру Виталия Миколенко уже успело произойти многое. К 19 годам он стал основным игроком сборной Украины и привлек внимание многих именитых клубов. Внимательные зрители еще в 2019 заприметили в нем игрока большого таланта — все мы видели, как умело он закрывал Криштиану Роналду в поединке Португалия - Украина.

Но стремительного роста не случилось. В марте Миколенко стал жертвой нападок в соцсетях после его неудачной игры против Финляндии. Летом он не попал в состав на игру со Швецией на Евро-2020.

Его путь был нелегким, но все указывает на то, что украинец окажется в АПЛ в новом году. Скорее всего, уже в январе.

«Эвертону» очень нужен защитник на левый фланг, и он предложил киевскому «Динамо» около 20 млн фунтов за его игрока. Кажется, это должно было случиться раньше, но Миколенко все-таки идет на повышение.

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Все меняется быстро как в жизни Миколенко, так и в «Эвертоне».

Изначально в планах здесь было усилить другой фланг обороны, но после того, как Рафаэль Бенитес рассорился с Люкой Динем, все поменялось. И тут Миколенко стал целью номер один почти сразу: руководство клуба видит в нем очень перспективного игрока на будущее. Благодаря перерыву в чемпионате Украины, оформить сделку будет гораздо легче.

Цена вызывает вопросы, но «Эвертон» уверен, что сможет найти способ избежать нарушений финансового фэйр-плей, тем более что платить за него будут на протяжении всего контракта защитника. Это совершенно нормально в мире футбола.

Миколенко может стать заменой Диня на долгое время, тем более что француз «Гудисон Парк» может покинуть. Он так и не помирился с тренером. Приход конкурента будет знаком, что пути обратно нет.

Повторить успехи Диня будет нелегко, особенно для новичка АПЛ, но на родине в Миколенко верят.

«Миколенко юркий и быстрый игрок, — считает Эндрю Тодос, специализирующийся на украинском футболе. — Он любит оказывать поддержку со своего фланга и обладает сильной левой. Кроссы — его сильная сторона. Он хорош в отборе и перехвате мяча».

«Он может играть в центре, где и начинал свою карьеру, но чаще всего он играет на фланге. Украина использует его либо на фланге, либо в центре. Безголевая ничья с Португалией в 2019 стала знаменательным моментом для него — он, по сути, прикарманил самого Роналду. А в Киеве он ещн и голевой кросс оформил».

Но футболисты не растут, как в видеоиграх, и в матче против Финляндии защитник отличился важнейшей ошибкой.

«Он промедлил с мячом и сфолил на Пукки, заработав красную на 88-й минуте. За это на него накинулись в интернете, и как результат, летом его форма упала. Но я не думаю, что он поспешен в решениях, просто иногда теряет концентрацию. В этом году его прогресс застопорился. Я думаю, потому что он достиг потолка в украинском футболе. Он уже более расслаблен на играх, что ему мешает».

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Те, кто работал с Миколенко, говорят о нём, как о стеснительном и неразговорчивом человеке, который, однако, всегда стремится расти.

«Он парень высокий, но он тихоня, — рассказывает источник внутри киевского «Динамо». — Но он не нелюдимый. Он всегда улыбается, что, я бы сказал, не всегда отличает украинских футболистов. Он показался мне настоящим профессионалом — никогда не возникало претензий к его поведению».

Несмотря на то, что после своего взрослого дебюта в 2017 он не сразу стал основным, его талант заметили вмиг. Многие ведущие клубы отправили своих скаутов — был среди них и «Ливерпуль». «Наполи» и «Эвертон» проявляли интерес прошлым летом.

«Он появился в первой команде в 2017, когда Сергей Ребров ушyл со своего поста. Виталий вышел на поле всего пару раз, потому что Йосип Пиварич играл слева. В сезоне 2018/19 интерес проявлял «Ливерпуль».

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«Под руководством Мирчи Луческу он стал сильнее. Если он уедет в другой чемпионат в раннем возрасте, это поможет ему расти дальше».

Что интересно, сделка кажется нетипичной для «Динамо», которое не любит отпускать совсем еще молодых игроков.

«Мы впервые видим, как президент Игорь Суркис разрешает воспитаннику уходить в раннем возрасте. Игроки вроде Андрея Ярмоленко слишком долго ждали разрешения, потому что Суркис запрашивал просто нечеловеческие суммы. И тут все по-другому. У «Динамо» отличная академия. Они выпускают много сильных футболистов, и многие становятся основными либо в Киеве, либо в других командах. Но игроки с постсоветского пространства часто испытывают сложности с адаптацией на Западе. Виталию нужен правильный тренер и поддержка. Но у нас уже есть удачные недавние примеры, как украинцы адаптировались к Европе — Роман Яремчук («Бенфика») или Руслан Малиновский («Аталанта»), например».

«Сложность наступает после подписания контракта, когда тебя заваливают деньгами, машинами, почестями. Часто у игрока недостаточно желания расти дальше, да и тренерский уровень в Украине оставляет желать лучшего. Весь тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной состоял из иностранцев».

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Но одно дело получить возможность, а другое — ей воспользоваться.

Если сделка состоится, Миколенко нужно будет адаптироваться к новой стране и набрать форму после зимнего перерыва. Тодос считает, что у украинца уйдет немало времени на то, чтобы привыкнуть к новым реалиям.

«Разница в уровне соперника и интенсивности игры колоссальная. Когда «Динамо» играет в УПЛ, чаще всего против него паркуют автобус. Высокий прессинг — редкость. Но у него есть опыт в Лиге чемпионов, и он показал себя достойно против «Ювентуса» и «Барселоны». В Европе они играли сдержанно и от обороны. Сейчас Миколенко отдыхает, и следующие недели у него уйдут только на то, чтобы набрать кондиции. Но он молод. Не думаю, что скорость АПЛ будет проблемой — он сам быстр. У него есть все, чтобы преуспеть».