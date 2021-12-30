Источник: Голкипер Динамо переходит в испанский клуб

Иларион Тугай станет игроком «Кордобы»

  • 30.12.2021 23:55
  • 2417 просмотров
  • 2 комментария
Источник: Голкипер Динамо переходит в испанский клуб
© ФК Динамо Киев. Иларион Тугай

Испанский клуб «Кордоба» подпишет голкипера «Динамо» Илариона Тугая. Об этом сообщает журналист Хорхе Гонсалес. Тугай подписал с «Кордобой» контракт до лета 2023 года.

Тугай является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне провел один матч в чемпионате Украины U-19.

«Кордоба» выступает в четвертом дивизионе чемпионата Испании. При этом Тугай, скорее всего, будет играть за «Кордобу Б», которая выступает в пятом дивизионе.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» продлило контракт с Артемом Шабановым.

Источник — Twitter

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    mmuk
    mmuk, 31.12.2021 00:27
    -1
    Важлива новина у світі футболу та і спорту. Цікавимось клубами четвертого і п'ятого дивизіону в Іспанії. Явно перспективний воротар
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    Face Control
    Face Control, 31.12.2021 00:30
    -4
    Ого.
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