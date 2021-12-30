Источник: Голкипер Динамо переходит в испанский клуб

Испанский клуб «Кордоба» подпишет голкипера «Динамо» Илариона Тугая. Об этом сообщает журналист Хорхе Гонсалес. Тугай подписал с «Кордобой» контракт до лета 2023 года.

Тугай является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне провел один матч в чемпионате Украины U-19.

«Кордоба» выступает в четвертом дивизионе чемпионата Испании. При этом Тугай, скорее всего, будет играть за «Кордобу Б», которая выступает в пятом дивизионе.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» продлило контракт с Артемом Шабановым.