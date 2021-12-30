Мирон МАРКЕВИЧ: «Я еще действующий тренер, готов работать»

Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич заявил, что пока что не завершал свою тренерскую карьеру:
«Я еще действующий тренер и надеюсь, что мне представится шанс возглавить амбициозную команду. Я готов, задержка только в заслуживающих внимания предложениях. Mне довольно часто звонят футбольные агенты, представители команд, но пока что это все не то».
Ранее Маркевич назвал лучших игроков сборной Украины.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Прогнозист и комментатор плохой.
Надо скромнее быть ему ....
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