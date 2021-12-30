Мирон МАРКЕВИЧ: «Я еще действующий тренер, готов работать»

Экс-тренер «Днепра» и «Металлиста» надеется вернуться к работе

  • 30.12.2021 23:29
  • 144 просмотра
  • 2 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я еще действующий тренер, готов работать»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич заявил, что пока что не завершал свою тренерскую карьеру:

«Я еще действующий тренер и надеюсь, что мне представится шанс возглавить амбициозную команду. Я готов, задержка только в заслуживающих внимания предложениях. Mне довольно часто звонят футбольные агенты, представители команд, но пока что это все не то».

Ранее Маркевич назвал лучших игроков сборной Украины.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    johndow
    johndow, 30.12.2021 23:31
    +1
    При всій повазі, ну хто серйозний запросить людину, яка не тренувала стільки років…
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    avk2307
    avk2307, 30.12.2021 23:39 (изменен)
    0
    Тренер хороший в прошлом.
    Прогнозист и комментатор плохой.
    Надо скромнее быть ему ....
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