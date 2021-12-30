ОФИЦИАЛЬНО. Нойок продолжит карьеру на Кипре

Кипрский «Аполлон» официально сообщил о подписании контракта с украинским полузащитником Александром Нойком. Соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Последние полгода Нойок провел в Беларуси, выступая за «Рух» из Бреста.

Нойок является воспитанником «Шахтера». За свою карьеру 29-летний хавбек выступал за украинские «Металлург» Донецк, «Говерлу» и «Металлист», российский «Оренбург» и белорусский «Динамо» Брест.