ОФИЦИАЛЬНО. Нойок продолжит карьеру на Кипре

Хавбек подписал контракт с «Аполлоном»

  • 30.12.2021 23:06
  • 655 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Нойок продолжит карьеру на Кипре
© ФК Рух Брест. Александр Нойок

Кипрский «Аполлон» официально сообщил о подписании контракта с украинским полузащитником Александром Нойком. Соглашение рассчитано до лета 2023 года.

Последние полгода Нойок провел в Беларуси, выступая за «Рух» из Бреста.

Нойок является воспитанником «Шахтера». За свою карьеру 29-летний хавбек выступал за украинские «Металлург» Донецк, «Говерлу» и «Металлист», российский «Оренбург» и белорусский «Динамо» Брест.

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Simar
    Simar, 30.12.2021 23:27
    0
    А он вроди уже не Украинец или передумал?
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    cooperchack
    cooperchack, 30.12.2021 23:21
    -1
    -smart--Forever-, 30.12.2021 23:10
    ОФИЦИАЛЬНО. Суркис продолжит прятать деньги на Кипре от налогов
    А ты не лазь по чужим карманам.От зависти наверно лопнешь скоро.
    Ссылка
    -smart--Forever-
    online
    -smart--Forever-, 30.12.2021 23:10
    -1
    ОФИЦИАЛЬНО. Суркис продолжит прятать деньги на Кипре от налогов
    Ссылка
    rjnner
    online
    rjnner, 30.12.2021 23:14
    -4
    Вам не кажется, что практически все топ команды начали вдруг сливать игры? Вам не кажется это подозрительным? Если не хочешь перед Новым Годом слить последние деньги
    советую норм сайт с прогнозами на футбол kin g-ball.r u Сейчас там раздают прогнозы на лево и на право, есть реальный шанс заработать нормальные деньги даже новичку!
    Короче братишка, я дал инфу, а ты смотри сам...
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