ОФИЦИАЛЬНО. Нойок продолжит карьеру на Кипре

Кипрский «Аполлон» официально сообщил о подписании контракта с украинским полузащитником Александром Нойком. Соглашение рассчитано до лета 2023 года.
Последние полгода Нойок провел в Беларуси, выступая за «Рух» из Бреста.
Нойок является воспитанником «Шахтера». За свою карьеру 29-летний хавбек выступал за украинские «Металлург» Донецк, «Говерлу» и «Металлист», российский «Оренбург» и белорусский «Динамо» Брест.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
советую норм сайт с прогнозами на футбол kin g-ball.r u Сейчас там раздают прогнозы на лево и на право, есть реальный шанс заработать нормальные деньги даже новичку!
Короче братишка, я дал инфу, а ты смотри сам...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.