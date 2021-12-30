Капитан Ромы: «Моуриньо – именно тот, кто нам нужен»

Лоренцо Пеллегрини доволен работой с португальским тренером

  • 30.12.2021 22:44
  • 227 просмотров
  • 1 комментарий
Капитан Ромы: «Моуриньо – именно тот, кто нам нужен»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Пеллегрини

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, который сейчас восстанавливается после травмы, признался, что очень рад работать с главным тренером команды Жозе Моуриньо:

«Больше всего я люблю в нем то, что его интересует лишь тяжелый труд и новые способы, как добиваться побед. Это то, что я сам хочу больше всего. Мне 25, я играю за «Рому» и хочу побеждать. Мы все работаем над тем, чтобы добиваться поставленных целей.

Моуриньо – именно тот тренер, который нужен «Роме» – игрокам, тренерам, персоналу и болельщикам. Думаю, он был идеальным выбором в нужный момент».

Источник — ФК Рома

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    rjnner
    online
    rjnner, 30.12.2021 23:14
    0
    Вам не кажется, что практически все топ команды начали вдруг сливать игры? Вам не кажется это подозрительным? Если не хочешь перед Новым Годом слить последние деньги
    советую норм сайт с прогнозами на футбол kin g-ball.r u Сейчас там раздают прогнозы на лево и на право, есть реальный шанс заработать нормальные деньги даже новичку!
    Короче братишка, я дал инфу, а ты смотри сам...
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