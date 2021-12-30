Капитан Ромы: «Моуриньо – именно тот, кто нам нужен»

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, который сейчас восстанавливается после травмы, признался, что очень рад работать с главным тренером команды Жозе Моуриньо:

«Больше всего я люблю в нем то, что его интересует лишь тяжелый труд и новые способы, как добиваться побед. Это то, что я сам хочу больше всего. Мне 25, я играю за «Рому» и хочу побеждать. Мы все работаем над тем, чтобы добиваться поставленных целей.

Моуриньо – именно тот тренер, который нужен «Роме» – игрокам, тренерам, персоналу и болельщикам. Думаю, он был идеальным выбором в нужный момент».