У Моуриньо проблемы. Рома потеряла капитана до конца года

Вчера «Рома» в 14-м туре Серии А дома минимально обыграла «Торино» - 1:0. Однако победа для команды Жозе Моуриньо получилась с горьким привкусом.

Уже на 15-м минуте из-за травмы поле покинул капитан команды Лоренцо Пеллегрини. Сегодня он прошел медобследование, которое выявило у него повреждение четырехглавой мышцы бедра. Пеллегрини не сыграет до конца текущего года.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего полузащитника 8 голов и 3 ассиста в 18 матчах за «Рому» во всех турнирах.