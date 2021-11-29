У Моуриньо проблемы. Рома потеряла капитана до конца года

У Лоренцо Пеллегрини травма

  • 29.11.2021 21:25
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У Моуриньо проблемы. Рома потеряла капитана до конца года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Пеллегрини

Вчера «Рома» в 14-м туре Серии А дома минимально обыграла «Торино» - 1:0. Однако победа для команды Жозе Моуриньо получилась с горьким привкусом.

Уже на 15-м минуте из-за травмы поле покинул капитан команды Лоренцо Пеллегрини. Сегодня он прошел медобследование, которое выявило у него повреждение четырехглавой мышцы бедра. Пеллегрини не сыграет до конца текущего года.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего полузащитника 8 голов и 3 ассиста в 18 матчах за «Рому» во всех турнирах.

Источник — Sky Sport Italia

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