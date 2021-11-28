Наполи разгромил Лацио, отгрузив 4 мяча. Моуриньо с Ромой взял 3 очка

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Наполи» победил «Лацио» (4:0) Дубль сделал Дрис Мертенс, по голу забили Петр Зелински и Фабиан Руис.
Перед игрой неаполитанский клуб торжественно открыл статую Диего Марадоне, спустя год после смерти знаменитого футболиста. На церемонию приехали президент ФИФА Джанни Инфантино и чемпион мира 2006 Фабио Каннаваро.
«Рома» обыграла «Торино» (1:0), единственный мяч на 32-й минуте забил Тэмми Абрахам. Таким образом, «Наполи» набрал 35 очков и вернул себе лидерство, у «Милана» на три очка меньше.
Серия А. 14-й тур
Наполи – Лацио – 4:0
Голы: Зелиньски, 7, Мертенс, 10, 29, Фабиан Руис, 85.
Рома – Торино – 1:0
Гол: Абрахам, 32.
Турнирная таблица чемпионата Италии
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).
Источник — Sport.ua
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