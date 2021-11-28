14-й тур
Рома
1 : 0
Торино
28.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Наполи разгромил Лацио, отгрузив 4 мяча. Моуриньо с Ромой взял 3 очка

Римлянам победу принес гол Тэмми Абрахама, а «Наполи» стал лидером

  • 28.11.2021 23:59
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Наполи разгромил Лацио, отгрузив 4 мяча. Моуриньо с Ромой взял 3 очка
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тэмми Абрахам

В матче 14-го тура чемпионата Италии «Наполи» победил «Лацио» (4:0) Дубль сделал Дрис Мертенс, по голу забили Петр Зелински и Фабиан Руис.

Перед игрой неаполитанский клуб торжественно открыл статую Диего Марадоне, спустя год после смерти знаменитого футболиста. На церемонию приехали президент ФИФА Джанни Инфантино и чемпион мира 2006 Фабио Каннаваро.

«Рома» обыграла «Торино» (1:0), единственный мяч на 32-й минуте забил Тэмми Абрахам. Таким образом, «Наполи» набрал 35 очков и вернул себе лидерство, у «Милана» на три очка меньше.

Серия А. 14-й тур

Наполи  Лацио  4:0

Голы: Зелиньски, 7, Мертенс, 10, 29, Фабиан Руис, 85.

Рома  Торино  1:0

Гол: Абрахам, 32.

Турнирная таблица чемпионата Италии

События матча
32' ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Рома).

Источник — Sport.ua

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