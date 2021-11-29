В матче 14-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» на своем поле разгромил «Лацио» со счетом 4:0.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Руис (Наполи).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Дрис Мертенс (Наполи).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Дрис Мертенс (Наполи).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Наполи).
Источник — MEGOGO
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