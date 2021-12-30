Яремчук – в основе Бенфики на матч с Порту

Сегодня, 30 декабря «Бенфика» в центральном матче 16-го тура чемпионата Португалии на выезде сыграет с «Порту». Начало матча – в 23:00 по Киеву.
Украинский форвард Роман Яремчук вошел в основной состав «Бенфики» на матч. Напомним, позавчера «Орлы» остались без главного тренера Жорже Жезуша.
Состав «Бенфики»: Влаходимос, Жилберту, Морато, Вертонген, Андре Алмейда, Вайгль, Жоау Мариу, Рафа, Эвертон, Гонсало Рамос, Яремчук
🚨 JÁ HÁ ONZE! 🚨#FCPSLB #LigaPortugalbwin #EPluribusUnum pic.twitter.com/gnzw3Bzlv2— SL Benfica (@SLBenfica) December 30, 2021
Источник — ФК Бенфика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
советую норм сайт с прогнозами на футбол kin g-ball.r u Сейчас там раздают прогнозы на лево и на право, есть реальный шанс заработать нормальные деньги даже новичку!
Короче братишка, я дал инфу, а ты смотри сам...
советую норм сайт с прогнозами на футбол kin g-ball.r u Сейчас там раздают прогнозы на лево и на право, есть реальный шанс заработать нормальные деньги даже новичку!
Короче братишка, я дал инфу, а ты смотри сам...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.