Яремчук – в основе Бенфики на матч с Порту

Сегодня, 30 декабря «Бенфика» в центральном матче 16-го тура чемпионата Португалии на выезде сыграет с «Порту». Начало матча – в 23:00 по Киеву.

Украинский форвард Роман Яремчук вошел в основной состав «Бенфики» на матч. Напомним, позавчера «Орлы» остались без главного тренера Жорже Жезуша.

Состав «Бенфики»: Влаходимос, Жилберту, Морато, Вертонген, Андре Алмейда, Вайгль, Жоау Мариу, Рафа, Эвертон, Гонсало Рамос, Яремчук