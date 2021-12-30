Яремчук – в основе Бенфики на матч с Порту

Украинец сыграет в центральном матче тура в Португалии

  • 30.12.2021 22:27
  • 628 просмотров
  • 2 комментария
Яремчук – в основе Бенфики на матч с Порту
© ФК Бенфика. Роман Яремчук

Сегодня, 30 декабря «Бенфика» в центральном матче 16-го тура чемпионата Португалии на выезде сыграет с «Порту». Начало матча – в 23:00 по Киеву.

Украинский форвард Роман Яремчук вошел в основной состав «Бенфики» на матч. Напомним, позавчера «Орлы» остались без главного тренера Жорже Жезуша.

Состав «Бенфики»: Влаходимос, Жилберту, Морато, Вертонген, Андре Алмейда, Вайгль, Жоау Мариу, Рафа, Эвертон, Гонсало Рамос, Яремчук

Источник — ФК Бенфика

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    rasta13
    rasta13, 30.12.2021 23:31
    0
    rjnner, 30.12.2021 23:13
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    rjnner
    online
    rjnner, 30.12.2021 23:13
    0
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