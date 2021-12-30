Тренер Александрии – о громких трансферах: «Давайте подождем до 10 января»

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал, соответствует ли действительности информация о том, что в ближайшее время александрийцы провернут несколько громких трансферов.



«Мне приходилось читать в прессе, что «Александрия» вскоре усилит свои ряды такими известными футболистами, как Владислав Калитвинцев из «Десны», Денис Костышин («Колос»), Артур Авагимян («Черноморец»). Я не скрываю, что мне импонирует игра этих исполнителей, но утверждать, что эти игроки продолжат карьеру в «Александрии», преждевременно.



Тем более, что у них действующие контракты со своими клубами. Поэтому давайте запасемся терпением, подождем до 10 января, когда мои подопечные возобновят подготовку к новым испытаниям в чемпионате УПЛ и если к этому времени подпишем новобранцев, то обязательно об этом проинформируем», – сказал Гура.



Ранее сообщалось, что «Александрия» снова возьмет в аренду защитника Валерия Бондаренко, права на которого принадлежат «Шахтеру».