Элина СВИТОЛИНА: «В середине сезона вылет из топ-10 считала бы катастрофой»

Сейчас Элина так не думает

  • 30.12.2021 21:40
  • 519 просмотров
  • 1 комментарий
Элина СВИТОЛИНА: «В середине сезона вылет из топ-10 считала бы катастрофой»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, какой была ее реакция на вылет из первой десятки мирового рейтинга. 
 
«Если бы мне сказали в середине сезона, что я закончу год на 15-й позиции, то это, наверное, была бы катастрофа и большой провал. Но сейчас я многое пересмотрела в психологическом плане. Все-таки отыграть на Олимпиаде и добыть медаль – это стоит очень многого. Я сама себя пересилила, так как я ехала туда в очень плохом состоянии в теннисном плане, не тренировалась практически две недели перед Олимпиадой. Было состояние на нуле, можно так сказать. И потом отыграть все эти тяжелые матчи на очень приличном уровне и достать медаль – это мне показало, что я все-таки могу возвращаться на свой уровень, возвращаться из любых тяжелых ситуаций.
 
Сейчас я вообще не задумываюсь по поводу рейтинга. Я была в топ-5, достаточно долгое время была в топ-10. На данный момент для меня вообще не показатель, что я немного опустилась. Я много работаю, чтобы вернуться, но не задумываюсь о рейтинге, так как это может очень тревожить твою психику. Рейтинг – подвижный, ты можешь подняться на пять позиций, потерять пять позиций... Для меня важно мое психологическое и физическое состояние. Главное – выходить и быть готовой играть с любым игроком на своем хорошем уровне», – сказала Свитолина.

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Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Andrey111
    Andrey111, 30.12.2021 22:51
    -2
    Хотеть одно, ат,,,, ра,,, ся другое, вот и результат, и у мужа тоже
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