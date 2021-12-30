Свитолина назвала 4 матча прошлого сезона, которые хотела бы переиграть

Первая ракетка мира Элина Свитолина рассказала, какие матчи в 2021-м году хотела бы переиграть.



«Я бы хотела переиграть не один конкретный матч, а несколько. Наверное, четыре встречи. Первый – матч в Австралии с Джессикой Пегулой (1/8 финала – 4:6, 6:3, 3:6).



Потом на Ролан Гаррос с самого начала не сложился матч против Барборой Крейчиковой (третий круг – 3:6, 2:6). Далее на Олимпиаде с Маркетой Вондроушовой (полуфинал – 3:6, 1:6). И, конечно же, на US Open с Лейлой Фернандес (1/4 финала – 3:6, 6:3, 6:7).



Сначала казалось, что поражение Фернандес – катастрофа, как можно было проиграть этот матч. Но со временем понимаешь, что эти поединки закаляют твой характер. Без них, возможно, не было бы и олимпийской медали. Я стараюсь находить в таких ситуациях те уроки, которые спрятаны в таких обидных поражениях», – сказала Свитолина.

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