Элина СВИТОЛИНА: «Обязательная вакцинация? Я готова даже к третьей дозе»

Украинка не против вакцинации

  • 25.12.2021 19:11
  • 216 просмотров
  • 3 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Обязательная вакцинация? Я готова даже к третьей дозе»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина оценила ограничения, которые будут для спортсменов на старте нового сезона в Австралии.

«Когда ты видишь, как много хороших игроков заявлены в Аделаиде на старте сезона, то это потрясающе. Все стараются подготовиться к первому "мэйджору" сезона, к Мельбурну, поэтому состав участников очень хороший. С самого начала турнира будет действительно трудно, не будет времени, чтобы адаптироваться. Нужно быть готовым и морально, и физически с первого круга. Так что это очень захватывающе как для турнира, так и для игроков».

«Что я думаю по поводу требования штата Виктория об обязательной вакцинации для Australian Open? Даже если бы они сказали, что нужно сделать прививку третьей дозой, я бы с радостью её сделала, потому что сама вижу, как много новых случаев, как много игроков заразились».

«Многие наши друзья заболели, так что, ситуация сейчас довольно тяжелая», - сказала Свитолина.

Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 25.12.2021 19:12
    +2
    У человека есть мозг. Это радует
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    Eglo данила
    Eglo данила, 25.12.2021 19:23
    -3
    Я за 100 тысяч долларов и десять раз вакцинируюсь, и ничего не будет со мной
    Даже ни одного побочного эффекта..кто согласен спонсировать, отзовитесь ))
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    VikyKrasotulechka
    online
    VikyKrasotulechka, 25.12.2021 19:14
    -4
    Артем Дима футболист, 25.12.2021 19:12
    У человека есть мозг. Это радует
    Куриный... Не делайте эту вакц...!!
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