Элина СВИТОЛИНА: «Обязательная вакцинация? Я готова даже к третьей дозе»

Украинская теннисистка Элина Свитолина оценила ограничения, которые будут для спортсменов на старте нового сезона в Австралии.

«Когда ты видишь, как много хороших игроков заявлены в Аделаиде на старте сезона, то это потрясающе. Все стараются подготовиться к первому "мэйджору" сезона, к Мельбурну, поэтому состав участников очень хороший. С самого начала турнира будет действительно трудно, не будет времени, чтобы адаптироваться. Нужно быть готовым и морально, и физически с первого круга. Так что это очень захватывающе как для турнира, так и для игроков».

«Что я думаю по поводу требования штата Виктория об обязательной вакцинации для Australian Open? Даже если бы они сказали, что нужно сделать прививку третьей дозой, я бы с радостью её сделала, потому что сама вижу, как много новых случаев, как много игроков заразились».

«Многие наши друзья заболели, так что, ситуация сейчас довольно тяжелая», - сказала Свитолина.