Президент УЕФА: «75% болельщиков отвергают идею ЧМ раз в два года»

Президент УЕФА Александер Чеферин негативно относится к идее ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года:

«Чтобы чемпионат мира был интересным, он должен проводиться каждые четыре года. Кроме того, если он будет проводиться каждые два года, он уничтожит женский футбол, другие виды спорта, Олимпийские игры и так далее. Это просто плохая идея.

Чемпионат мира – крупнейшее футбольное событие, и он должен проводиться каждые четыре года. Совершенно очевидно, что около 75% болельщиков во всем мире отвергают идею проводить его каждые два года».

Ранее Чеферин назвал крах Суперлиги главной победой в 2021 году.