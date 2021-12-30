Президент УЕФА: «75% болельщиков отвергают идею ЧМ раз в два года»

Президент УЕФА Александер Чеферин негативно относится к идее ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года:
«Чтобы чемпионат мира был интересным, он должен проводиться каждые четыре года. Кроме того, если он будет проводиться каждые два года, он уничтожит женский футбол, другие виды спорта, Олимпийские игры и так далее. Это просто плохая идея.
Чемпионат мира – крупнейшее футбольное событие, и он должен проводиться каждые четыре года. Совершенно очевидно, что около 75% болельщиков во всем мире отвергают идею проводить его каждые два года».
Ранее Чеферин назвал крах Суперлиги главной победой в 2021 году.
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А куда потом переносить?
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Правильно Чеферин гутарит.
ЧМ и ЧЕ раз в 4 года, и не менять.
А по нечётным Лига Наций со всеми южноамериканскими командами ( и с других континентов Топчики потом подтянутся).
В Дивизионе А будет такой уровень, что ЧМ и не снилось.
И деньги УЕФА от этого проекта будет распределять.
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