Президент УЕФА: «75% болельщиков отвергают идею ЧМ раз в два года»

Александер Чеферин раскритиковал идею ФИФА

  • 30.12.2021 20:36
  • 382 просмотра
  • 3 комментария
Президент УЕФА: «75% болельщиков отвергают идею ЧМ раз в два года»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин негативно относится к идее ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года:

«Чтобы чемпионат мира был интересным, он должен проводиться каждые четыре года. Кроме того, если он будет проводиться каждые два года, он уничтожит женский футбол, другие виды спорта, Олимпийские игры и так далее. Это просто плохая идея.

Чемпионат мира – крупнейшее футбольное событие, и он должен проводиться каждые четыре года. Совершенно очевидно, что около 75% болельщиков во всем мире отвергают идею проводить его каждые два года».

Ранее Чеферин назвал крах Суперлиги главной победой в 2021 году.

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 30.12.2021 21:29 (изменен)
    +2
    Самое время в пандемию делать больше ЧМ.
    А куда потом переносить?
    /
    Правильно Чеферин гутарит.
    ЧМ и ЧЕ раз в 4 года, и не менять.
    А по нечётным Лига Наций со всеми южноамериканскими командами ( и с других континентов Топчики потом подтянутся).
    В Дивизионе А будет такой уровень, что ЧМ и не снилось.
    И деньги УЕФА от этого проекта будет распределять.
    Ссылка
    Микола Гуцуляк
    Микола Гуцуляк, 30.12.2021 21:04
    0
    А гравців вони спитали? Гравців, яким здоров'я і вік часто не дають можливість взяти участь навіть в одному Чемпіонаті і проявити себе? То чиновничий егоїзм
    Ссылка
    Микола Гуцуляк
    Микола Гуцуляк, 30.12.2021 21:19
    -2
    ЧС - перший рік, за рік Олімпіада, за рік - ЧЄ, у чому проблема?
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