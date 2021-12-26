Президент УЕФА: «Крах Суперлиги стал самой значимой победой в 2021 году»

Александер Чеферин подвел итоги 2021 года

  • 26.12.2021 01:14
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Президент УЕФА: «Крах Суперлиги стал самой значимой победой в 2021 году»
© УЕФА. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александер Чеферин подвел итоги богатого событиями для УЕФА и всего европейского футбола года, подчеркивая, что лежащие в основе игры ключевые ценности нужно сохранять и защищать ради ее будущего.

«Оглядываясь на этот незабываемый для УЕФА и всего европейского футбольного сообщества год, трудно выделить наше главное достижение. Список возможных «победителей» слишком длинный. Капитаны клубов и сборных поднимали над головой трофеи УЕФА ни много ни мало в семи турнирах: Евро-2020, Лиге наций, мужской и женской Лигах чемпионов, Лиге Европы, чемпионате Европы среди молодежи и Лиге чемпионов по футзалу.

Старт новых циклов клубных турниров обеспечил выигрышную ситуацию как для женского, так и для мужского футбола. Кардинальные перемены в женской Лиге чемпионов значительно повысили ее соревновательный баланс, популярность и престиж, а создание Лиги конференций сделало наши мужские турниры более инклюзивными: целый ряд клубов впервые выступил на европейской арене.

Футбол добился собственных спортивных побед над пандемией: во-первых, благодаря проведению стольких матчей в течение года на фоне постоянно меняющихся правил в отношении здравоохранения, а во-вторых, показав, что болельщики могут безопасно вернуться на стадионы.

За последние 12 месяцев все члены нашего сообщества внесли весомый вклад в эти выдающиеся успехи - национальные ассоциации, футболисты, лиги, клубы, тренеры, арбитры, болельщики, партнеры и СМИ.

Однако, наше главное достижение заслуживает особого признания. Речь идет о защите европейской модели спорта, которая определяет миссию УЕФА, его национальных ассоциаций и множества других спортивных организаций. Будучи основанной на пирамидальной структуре, которая связывает массовый футбол у ее основания с элитным футболом на ее вершине, эта модель работает с двойным эффектом. Благодаря ей не только происходит реинвестирование средств, полученных от профессиональных соревнований, в футбол в целом, но также обеспечивается повышение или понижение клубов в классе в зависимости от спортивных результатов.

Злополучная попытка в апреле создать закрытую «суперлигу», которая была бы нацелена только на пополнение банковских счетов нескольких клубов, поставила под угрозу лежащие в основе европейской модели спорта ценности и саму миссию УЕФА. Ее крах, вызванный политическим и общественным осуждением по всему континенту, стал нашей общей и самой значимой победой в 2021 году».

Источник — УЕФА

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