АЛЛАХЬЯР: «Заря навсегда останется в моем сердце»

Иранский форвард Аллахьяр Сайядманеш попрощался с «Зарей», в которой выступал в течение полутора лет:
«Прощаться с любимыми всегда тяжело. Но после потрясающих полутора лет в этой команде и с этими болельщиками я могу сказать, что «Заря» навсегда останется в моем сердце. Я никогда не забуду невероятные время и моменты, которые мы пережили вместе.
Хочу сказать спасибо всем своим партнерам по команде, тренерам и персоналу за то, что они помогли мне вырасти как в игровом, так и в личностном планах. До свидания, Мужики».
Ранее сообщалось о том, что подписать Аллахьяра может «Металлист».
Источник — Instagram
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