ГРИГОРЧУК – об арендованных: «Дайте время до 9 января со всем разобраться»

Новый главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал свое назначение.



– Для меня это очень позитивное и хорошее событие, ведь «Черноморец» – родная для меня команда. К тому же я живу в Одессе, мне здесь нравится. О чем больше всего хочется говорить в футбольном плане – это стадион, атмосфера и болельщики. Хочется, чтобы скорее все это вернулось. Но для этого надо пройти тернистый путь, у нас очень много работы. Но тем и интереснее жизнь будет.



Цели озвучим 9 января на пресс-конференции. Но уже сейчас могу сказать, что мы будем идти шаг за шагом. Сейчас стоит важная задача – сохранение команды в УПЛ. Это самое главное, на это будут направлены все наши действия.



Всегда хочется усиливать команду, делать селекционные шаги. В нашей ситуации такие шаги будут. Но в какой степени – станет известно позже. 9 января мы уже едем на сборы, мало времени остается к возобновлению чемпионата. Понимаем, что у нас мало времени и много работы. Что у нас получится – будем анализировать позже.



– Юрий Мороз покинул «Черноморец». Останутся ли арендованные у «Динамо» футболисты?

– Дайте время до 9 января, чтобы с этим всем разобраться. Я только сегодня подписал контракт, не готов уже сейчас говорить об игроках. Сделаю это 9-го числа.



– Группа компаний Vertex United Кауфмана и Грановского стала генеральным партнером «Черноморца». Это означает, что Климов продал им клуб?

– Эти вопросы вы можете задать им, это не моя компетенция. Ничего не могу сказать. Мое дело – тренерское.



– Во время подписания контракта вы с кем общались?

– Я подписал контракт с футбольным клубом «Черноморец». Все, – сказал Григорчук.