Аделаида. Людмила Киченок поменяла напарницу, Свитолина вошла в посев

Семь теннисисток по разным причинам снялись с турнира WTA 500 в Аделаиде, который пройдет во время первой игровой недели следующего сезона.



Это позволило первой ракетке Украины Элине Свитолиной стать восьмой сеяной.





Еще одна украинка Катерина Бондаренко не только попала в список квалификации, но сыграет еще и в парном разряде. Дело в том, что напарница Людмилы Киченок снялась с соревнований, пришлось искать замену.