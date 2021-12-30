Аделаида. Людмила Киченок поменяла напарницу, Свитолина вошла в посев

Семь теннисисток по разным причинам снялись с турнира WTA 500 в Аделаиде, который пройдет во время первой игровой недели следующего сезона.
Это позволило первой ракетке Украины Элине Свитолиной стать восьмой сеяной.
Еще одна украинка Катерина Бондаренко не только попала в список квалификации, но сыграет еще и в парном разряде. Дело в том, что напарница Людмилы Киченок снялась с соревнований, пришлось искать замену.
Источник — Sport.ua
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