Аделаида. Людмила Киченок поменяла напарницу, Свитолина вошла в посев

Из-за частых снятий участниц ситуация постоянно меняется

  • 30.12.2021 19:36
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Аделаида. Людмила Киченок поменяла напарницу, Свитолина вошла в посев
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Семь теннисисток по разным причинам снялись с турнира WTA 500 в Аделаиде, который пройдет во время первой игровой недели следующего сезона.
 
Это позволило первой ракетке Украины Элине Свитолиной стать восьмой сеяной.


 
Еще одна украинка Катерина Бондаренко не только попала в список квалификации, но сыграет еще и в парном разряде. Дело в том, что напарница Людмилы Киченок снялась с соревнований, пришлось искать замену.

Источник — Sport.ua

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