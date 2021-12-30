Источник: Мороз может войти в тренерский штаб Григорчука

Бывший наставник «Черноморца» Юрий Мороз может войти в тренерский штаб Романа Григорчука, который сегодня возглавил одесский клуб.
Сообщается, что такой вариант более предметно может обсуждаться в том случае, если «Черноморец» оставит в своем составе нескольких арендованных игроков «Динамо», а сам Мороз не трудоустроится в другой клуб.
Григорчуку интересны некоторые игроки столичного клуба, однако продолжит ли кто-то из них свою карьеру в Одессе, решится в период с 10 по 13 января, когда после отпуска в Киев приедут президент «Динамо» Игорь Суркис и главный тренер команды Мирча Луческу.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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