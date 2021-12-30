Источник: Мороз может войти в тренерский штаб Григорчука

Бывший наставник «Черноморца» не прощается с одесским клубом

  • 30.12.2021 19:20
  • 1261 просмотр
  • 4 комментария
Источник: Мороз может войти в тренерский штаб Григорчука
© ФК Черноморец Одесса. Юрий Мороз

Бывший наставник «Черноморца» Юрий Мороз может войти в тренерский штаб Романа Григорчука, который сегодня возглавил одесский клуб.
 
Сообщается, что такой вариант более предметно может обсуждаться в том случае, если «Черноморец» оставит в своем составе нескольких арендованных игроков «Динамо», а сам Мороз не трудоустроится в другой клуб.
 
Григорчуку интересны некоторые игроки столичного клуба, однако продолжит ли кто-то из них свою карьеру в Одессе, решится в период с 10 по 13 января, когда после отпуска в Киев приедут президент «Динамо» Игорь Суркис и главный тренер команды Мирча Луческу.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    molekiller
    online
    molekiller, 30.12.2021 19:53
    +3
    FidanFCCO, 30.12.2021 19:45
    забирайте нах это рогатое стадо,вместе с физруком морозом
    Лучше таких как ты козлов нах взрослые дяди без тебя разберутся кому оставаться а кому нет
    Ссылка
    Андрій Машко
    Андрій Машко, 30.12.2021 20:27
    0
    Ссылка
    Maks Maks
    Maks Maks, 30.12.2021 19:39
    -2
    Не-не. Если забирать арендованных, то всех. Пусть "новые владельцы" за месяц строят команду, которая не вылетит в пердив
    Ссылка
    FidanFCCO
    FidanFCCO, 30.12.2021 19:45
    -6
    забирайте нах это рогатое стадо,вместе с физруком морозом
    Ссылка
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