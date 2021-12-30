Первая ракетка России сдала положительный тест на ковид в Австралии

Одиннадцатая ракетка мира Анастасия Павлюченкова рассказала, что у нее обнаружили коронавирус после прилета в Австралию.
«Во вторник я прибыла в Австралию и сдала положительный анализ. Я была полностью привита и готовилась к началу сезона в Дубае. Но мы живем в очень сложные и непредсказуемые времена.
Сейчас я в полной изоляции в отдельной гостинице и следую всем протоколам под наблюдением врачей. Сейчас очень важно заботиться о себе и здоровье других. Я вернусь на корт, когда это будет безопасно для всех. Берегите себя», – написала Павлюченкова твиттере.
Источник — Twitter
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Сидеть дома под домашний арестом - это же не болезнь. Температура - есть 20+ причин температуры. Какие еще версии?
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Тест позитивный, и при этом спортсменка чувствует себя нормально. Никто за 2 года из теннисистов и теннисисток не умер и даже не попал в больницу.
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Спрашивается: какой смысл от вакцинаций и тестов в теннисе? В чем смысл, если вакцинированные все равно получают позитивные тесты. Может там тесты уже со старта с результатами как лотерейные билеты?
https://www.thelancet.com/lancet/article/s1473309921006484
Так что еще неизвестно кто из нас необразованное животное - ты или я. Ты наглый и бескультурный, если обзываешь незнакомого юзера лишь за то, что тот высказал свое мнение, отличное от твоего.
Антиваксер чем-то еще интересуется, вот уж удивлен
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Еще касательно температуры. Во время Олимпиады в Токио - там было супер жарко 30+ и влажность высокая и заражения были. Но как-то Олимпиада прошла и все живы и здоровы. Никто из спортсменов не пострадал.
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Еще касательно температуры. Во время Олимпиады в Токио - там было супер жарко 30+ и влажность высокая и заражения были. Но как-то Олимпиада прошла и все живы и здоровы. Никто из спортсменов не пострадал.
Гугли, неосвічена тварина: "Italian-born teen footballer Marco Tampwo dead aged 19 after suspected heart attack days on from positive Covid test"
https://www.thelancet.com/lancet/article/s1473309921006484
Так что еще неизвестно кто из нас необразованное животное - ты или я. Ты наглый и бескультурный, если обзываешь незнакомого юзера лишь за то, что тот высказал свое мнение, отличное от твоего.
Гугли, неосвічена тварина: "Italian-born teen footballer Marco Tampwo dead aged 19 after suspected heart attack days on from positive Covid test"
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Сидеть дома под домашний арестом - это же не болезнь. Температура - есть 20+ причин температуры. Какие еще версии?
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Даже ребенок понимает, что это какое глобальное разводилово построенное на "тотальной статистике". Но вы продолжайте верить в 5-й укол вакцины спасет вас от 4-го штамма вируса Ипсилона, сколько там еще букв греческого алфавита осталось для новых версий вируса? Что там после Омикрона, Трансформер?
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Тут главное успевать за изменением версий вируса и новых легенд из СМИ.
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Тест позитивный, и при этом спортсменка чувствует себя нормально. Никто за 2 года из теннисистов и теннисисток не умер и даже не попал в больницу.
-
Спрашивается: какой смысл от вакцинаций и тестов в теннисе? В чем смысл, если вакцинированные все равно получают позитивные тесты. Может там тесты уже со старта с результатами как лотерейные билеты?
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