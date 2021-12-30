Первая ракетка России сдала положительный тест на ковид в Австралии

Анастасия Павлюченкова при этом полностью вакцинирована

  • 30.12.2021 18:54
  • 798 просмотров
  • 16 комментариев
Первая ракетка России сдала положительный тест на ковид в Австралии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Павлюченкова

Одиннадцатая ракетка мира Анастасия Павлюченкова рассказала, что у нее обнаружили коронавирус после прилета в Австралию.
 
«Во вторник я прибыла в Австралию и сдала положительный анализ. Я была полностью привита и готовилась к началу сезона в Дубае. Но мы живем в очень сложные и непредсказуемые времена.
 
Сейчас я в полной изоляции в отдельной гостинице и следую всем протоколам под наблюдением врачей. Сейчас очень важно заботиться о себе и здоровье других. Я вернусь на корт, когда это будет безопасно для всех. Берегите себя», – написала Павлюченкова твиттере.

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dudigo78
    dudigo78, 30.12.2021 19:33
    +2
    alefteev77, 30.12.2021 19:24
    Кто из спортсменов умер от вируса за последние 2 года? Футболисты, теннисисты, боксеры, гонщики, участники олимпийских игр? Кто пострадал от вируса? Все же спортивные состязания нагнули - а кто хотя бы в больницу попал?
    -
    Сидеть дома под домашний арестом - это же не болезнь. Температура - есть 20+ причин температуры. Какие еще версии?
    Ви розумієте, що буде з планетою, якщо забити болт на карантинні обмеження? Так, можливо всі спортсмени і виживуть, але на планеті Земля понад 2 млрд. людей, яким понад 50 років і які потенційно входять до груп ризику. Ви уявляєте, якщо бодай 10% з них одночасно захворіють. Це колапс всіх, абсолютно всіх, процесів на нашій планеті. Тому карантинні обмеження необхідні для того, щоб цивілізація могла відносно безболяче пережити ці часи. В вересні-жовтні у львові була така ситуація, коли кисневозалежні не могли знайти місце у лікарні, бо система була перевантажена. тому це абсолютно не смішно і дуже серйозно. Хто з тим стикався в реалі, той мене підтримає
    Ссылка
    udman1111
    online
    udman1111, 30.12.2021 19:13
    +1
    alefteev77, 30.12.2021 19:05
    Спортсменка приняла 2 прививки, и при этом тест позитивный.
    -
    Тест позитивный, и при этом спортсменка чувствует себя нормально. Никто за 2 года из теннисистов и теннисисток не умер и даже не попал в больницу.
    -
    Спрашивается: какой смысл от вакцинаций и тестов в теннисе? В чем смысл, если вакцинированные все равно получают позитивные тесты. Может там тесты уже со старта с результатами как лотерейные билеты?
    Уже наверное и почти любой ребёнок в мире знает что вакцинация не означает что ты не заболеешь, но болезнь будет протекать намного легче.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 30.12.2021 20:18
    0
    udman1111, 30.12.2021 19:13
    Уже наверное и почти любой ребёнок в мире знает что вакцинация не означает что ты не заболеешь, но болезнь будет протекать намного легче.
    Не только легче протекать, заболеть вероятность тоже уменьшается в разы, как и бессимптомное ношение.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 30.12.2021 20:17
    0
    alefteev77, 30.12.2021 19:40
    Зачем мне гуглить всякую фигню, если я читаю ведущие медицинские журналы мира
    https://www.thelancet.com/lancet/article/s1473309921006484
    Так что еще неизвестно кто из нас необразованное животное - ты или я. Ты наглый и бескультурный, если обзываешь незнакомого юзера лишь за то, что тот высказал свое мнение, отличное от твоего.
    > если я читаю ведущие медицинские журналы мира
    Антиваксер чем-то еще интересуется, вот уж удивлен
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 30.12.2021 20:15
    0
    alefteev77, 30.12.2021 20:13
    В Чехии люди публикуют объявления, что дают 40-50 евро любому, кто имеет вирус и готов выпить в кафе чашечку чая или кофе, чтобы заразиться и переболеть - так как подавляющее большинство людей переносит вирус бессимптомно. Получают справку (бумажку) от врача - что был носителем вируса, героически переболел и теперь человек на 183 дня свободен. Бумажка (справка) решает свободен ли ты или нет.
    https://www.youtube.com/watch?v=bB4_XNHtPSA
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 30.12.2021 20:13 (изменен)
    0
    Andrey_1992, 30.12.2021 20:09
    я сказав про клімат загалом, а не температурний режим, а головний показник - це низький рівень тестування, а взагалі в тій Африці кучу других болячок таких, що коронавірус то цвєточки на їх фоні
    В Чехии люди публикуют объявления, что дают 40-50 евро любому, кто имеет вирус и готов выпить в кафе чашечку чая или кофе, чтобы заразиться и переболеть - так как подавляющее большинство людей переносит вирус бессимптомно. Получают справку (бумажку) от врача - что был носителем вируса, героически переболел и теперь человек на 183 дня свободен. Бумажка (справка) решает свободен ли ты или нет.
    Ссылка
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 30.12.2021 20:09
    0
    alefteev77, 30.12.2021 20:02
    Та ладно - май 2020 в Украине было жарко и все сидели взаперти. А как же сюжеты об очередях скорой помощи и колонах траурных процессий в Италии - там тоже холодно? А массовые заражения в Испании? Вы как-то определитесь с температурными режимами. Во многих странах Африки у людей воды нет во многих регионах, чтобы полноценно принять душ (помыться) хотя бы раз в месяц. В Африке, Афганистане, Индии - помыть руки есть проблема, вы вообще представляете какое там может быть заражение?
    -
    Еще касательно температуры. Во время Олимпиады в Токио - там было супер жарко 30+ и влажность высокая и заражения были. Но как-то Олимпиада прошла и все живы и здоровы. Никто из спортсменов не пострадал.
    я сказав про клімат загалом, а не температурний режим, а головний показник - це низький рівень тестування, а взагалі в тій Африці кучу других болячок таких, що коронавірус то цвєточки на їх фоні
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 30.12.2021 20:02 (изменен)
    0
    Andrey_1992, 30.12.2021 19:59
    В Африці дуже низький рівень тестування, тому і думаєм, що там все нормально з ковідом, а по-друге, там жаркий клімат, при якому вірус погано адаптується
    Та ладно - май 2020 в Украине было жарко и все сидели взаперти. А как же сюжеты об очередях скорой помощи и колонах траурных процессий в Италии - там тоже холодно? А массовые заражения в Испании? Вы как-то определитесь с температурными режимами. Во многих странах Африки у людей воды нет во многих регионах, чтобы полноценно принять душ (помыться) хотя бы раз в месяц. В Африке, Афганистане, Индии - помыть руки есть проблема, вы вообще представляете какое там может быть заражение?
    -
    Еще касательно температуры. Во время Олимпиады в Токио - там было супер жарко 30+ и влажность высокая и заражения были. Но как-то Олимпиада прошла и все живы и здоровы. Никто из спортсменов не пострадал.
    Ссылка
    Andrey_1992
    Andrey_1992, 30.12.2021 19:59
    0
    alefteev77, 30.12.2021 19:48
    Кстати а как там с вирусом дела обстоят в Филиппинах, Сомали, Афганистане, Либерии, Мозамбике, Конго, Нигере, Южном Судане, Бурунди - там где антисанитария столетиями - не пробовали задуматься? Или вирус есть только в Австрии, Германии, Франции, Англии в самых чистоплотных странах мира? Как это мировые СМИ забыли про самые бедные и несчастные страны мира, где живут сотни миллионов людей.... или они не люди планеты Земля?
    В Африці дуже низький рівень тестування, тому і думаєм, що там все нормально з ковідом, а по-друге, там жаркий клімат, при якому вірус погано адаптується
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 30.12.2021 19:48 (изменен)
    0
    dudigo78, 30.12.2021 19:33
    Ви розумієте, що буде з планетою, якщо забити болт на карантинні обмеження? Так, можливо всі спортсмени і виживуть, але на планеті Земля понад 2 млрд. людей, яким понад 50 років і які потенційно входять до груп ризику. Ви уявляєте, якщо бодай 10% з них одночасно захворіють. Це колапс всіх, абсолютно всіх, процесів на нашій планеті. Тому карантинні обмеження необхідні для того, щоб цивілізація могла відносно безболяче пережити ці часи. В вересні-жовтні у львові була така ситуація, коли кисневозалежні не могли знайти місце у лікарні, бо система була перевантажена. тому це абсолютно не смішно і дуже серйозно. Хто з тим стикався в реалі, той мене підтримає
    Кстати а как там с вирусом дела обстоят в Филиппинах, Сомали, Афганистане, Либерии, Мозамбике, Конго, Нигере, Южном Судане, Бурунди - там где антисанитария столетиями - не пробовали задуматься? Или вирус есть только в Австрии, Германии, Франции, Англии в самых чистоплотных странах мира? Как это мировые СМИ забыли про самые бедные и несчастные страны мира, где живут сотни миллионов людей.... или они не люди планеты Земля?
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 30.12.2021 19:42
    0
    dudigo78, 30.12.2021 19:33
    Ви розумієте, що буде з планетою, якщо забити болт на карантинні обмеження? Так, можливо всі спортсмени і виживуть, але на планеті Земля понад 2 млрд. людей, яким понад 50 років і які потенційно входять до груп ризику. Ви уявляєте, якщо бодай 10% з них одночасно захворіють. Це колапс всіх, абсолютно всіх, процесів на нашій планеті. Тому карантинні обмеження необхідні для того, щоб цивілізація могла відносно безболяче пережити ці часи. В вересні-жовтні у львові була така ситуація, коли кисневозалежні не могли знайти місце у лікарні, бо система була перевантажена. тому це абсолютно не смішно і дуже серйозно. Хто з тим стикався в реалі, той мене підтримає
    В Украине на них болт забивают еще с весны 2020 года, когда запретили гулять на природе, но при этом всем разрешили ходить в забитые людьми Эпицентры. Это было только в прошлом году. Все страна сидела по домам. А в Эпицентрах было народа - не протолкнуться.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 30.12.2021 19:40 (изменен)
    0
    ManUtd, 30.12.2021 19:35
    2 alefteev77:
    Гугли, неосвічена тварина: "Italian-born teen footballer Marco Tampwo dead aged 19 after suspected heart attack days on from positive Covid test"
    Зачем мне гуглить всякую фигню, если я читаю ведущие медицинские журналы мира
    https://www.thelancet.com/lancet/article/s1473309921006484
    Так что еще неизвестно кто из нас необразованное животное - ты или я. Ты наглый и бескультурный, если обзываешь незнакомого юзера лишь за то, что тот высказал свое мнение, отличное от твоего.
    Ссылка
    ManUtd
    ManUtd, 30.12.2021 19:35 (изменен)
    -1
    2 alefteev77:
    Гугли, неосвічена тварина: "Italian-born teen footballer Marco Tampwo dead aged 19 after suspected heart attack days on from positive Covid test"
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 30.12.2021 19:24 (изменен)
    -1
    udman1111, 30.12.2021 19:13
    Уже наверное и почти любой ребёнок в мире знает что вакцинация не означает что ты не заболеешь, но болезнь будет протекать намного легче.
    Кто из спортсменов умер от вируса за последние 2 года? Футболисты, теннисисты, боксеры, гонщики, участники олимпийских игр? Кто пострадал от вируса? Все же спортивные состязания нагнули - а кто хотя бы в больницу попал?
    -
    Сидеть дома под домашний арестом - это же не болезнь. Температура - есть 20+ причин температуры. Какие еще версии?
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 30.12.2021 19:17 (изменен)
    -2
    udman1111, 30.12.2021 19:13
    Уже наверное и почти любой ребёнок в мире знает что вакцинация не означает что ты не заболеешь, но болезнь будет протекать намного легче.
    По легенде которая бродила в 2020 году "коронная" (кстати очень странное название, могли назвать например китайско-уханский вирус) болезнь угрожала только людям за 50 лет. В конце 2021 года США активно вакцинируют детей. Много моих знакомых беспроблемно переболели ковидом без вакцинаций еще в 2020 году - и?
    -
    Даже ребенок понимает, что это какое глобальное разводилово построенное на "тотальной статистике". Но вы продолжайте верить в 5-й укол вакцины спасет вас от 4-го штамма вируса Ипсилона, сколько там еще букв греческого алфавита осталось для новых версий вируса? Что там после Омикрона, Трансформер?
    -
    Тут главное успевать за изменением версий вируса и новых легенд из СМИ.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 30.12.2021 19:05
    -3
    Спортсменка приняла 2 прививки, и при этом тест позитивный.
    -
    Тест позитивный, и при этом спортсменка чувствует себя нормально. Никто за 2 года из теннисистов и теннисисток не умер и даже не попал в больницу.
    -
    Спрашивается: какой смысл от вакцинаций и тестов в теннисе? В чем смысл, если вакцинированные все равно получают позитивные тесты. Может там тесты уже со старта с результатами как лотерейные билеты?
    Ссылка
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