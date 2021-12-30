Первая ракетка России сдала положительный тест на ковид в Австралии

Одиннадцатая ракетка мира Анастасия Павлюченкова рассказала, что у нее обнаружили коронавирус после прилета в Австралию.



«Во вторник я прибыла в Австралию и сдала положительный анализ. Я была полностью привита и готовилась к началу сезона в Дубае. Но мы живем в очень сложные и непредсказуемые времена.



Сейчас я в полной изоляции в отдельной гостинице и следую всем протоколам под наблюдением врачей. Сейчас очень важно заботиться о себе и здоровье других. Я вернусь на корт, когда это будет безопасно для всех. Берегите себя», – написала Павлюченкова твиттере.

ФОТО. Первая победа в сезоне. Жабер вышла из изоляции