Претензий к тренеру нет. Металлист 1925 не планирует увольнять Кривенцова

«Металлист 1925» завершил год на серии из 7 кряду поражений, однако клуб не планирует увольнять тренера Валерия Кривенцова и доволен работой штаба.

Об этом рассказал генеральный директор Ярослав Вдовенко.

«Замечаний к тренерскому штабу нет. Кроме Валерия Кривенцова, у нас еще есть Евгений Котов, Александр Коваль, Сергей Вольваков. Каждый из тренеров занимается своей линией. И даже если посмотреть игру по линиям, то вы заметите, что в каждой (вратарской, защите, полузащите, атаке) там заметна рука, которую прикладывает тренерский штаб. И всем этим руководит Валерий Сергеевич».

«То, в какую игру мы играем, какой футбол показываем – ничего не меняется даже при тех обстоятельствах, когда очень много травмированных. А резервисты выходят и пытаются играть в футбол, который ставит главный тренер с помощью своих ассистентов».

«Мне нравится, как работает наш штаб», – сказал Вдовенко.

Ранее в клубе обещали яркую трансферную зиму.