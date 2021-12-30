Претензий к тренеру нет. Металлист 1925 не планирует увольнять Кривенцова

«Металлист 1925» завершил год на серии из 7 кряду поражений, однако клуб не планирует увольнять тренера Валерия Кривенцова и доволен работой штаба.
Об этом рассказал генеральный директор Ярослав Вдовенко.
«Замечаний к тренерскому штабу нет. Кроме Валерия Кривенцова, у нас еще есть Евгений Котов, Александр Коваль, Сергей Вольваков. Каждый из тренеров занимается своей линией. И даже если посмотреть игру по линиям, то вы заметите, что в каждой (вратарской, защите, полузащите, атаке) там заметна рука, которую прикладывает тренерский штаб. И всем этим руководит Валерий Сергеевич».
«То, в какую игру мы играем, какой футбол показываем – ничего не меняется даже при тех обстоятельствах, когда очень много травмированных. А резервисты выходят и пытаются играть в футбол, который ставит главный тренер с помощью своих ассистентов».
«Мне нравится, как работает наш штаб», – сказал Вдовенко.
Источник — ФК Металлист 1925
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Уххх.... Ща как вернуться "Травмированные" легенды 1925.... Всех порвут в УПЛ ну и как не вспомнить что они "не спешат усилятся" ОСТАТКИ - СЛАДКИ!!!!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.