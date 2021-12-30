Претензий к тренеру нет. Металлист 1925 не планирует увольнять Кривенцова

Несмотря на неудачное завершение года

  • 30.12.2021 17:56
  • 354 просмотра
  • 1 комментарий
Претензий к тренеру нет. Металлист 1925 не планирует увольнять Кривенцова
© metalist1925.com

«Металлист 1925» завершил год на серии из 7 кряду поражений, однако клуб не планирует увольнять тренера Валерия Кривенцова и доволен работой штаба.

Об этом рассказал генеральный директор Ярослав Вдовенко.

«Замечаний к тренерскому штабу нет. Кроме Валерия Кривенцова, у нас еще есть Евгений Котов, Александр Коваль, Сергей Вольваков. Каждый из тренеров занимается своей линией. И даже если посмотреть игру по линиям, то вы заметите, что в каждой (вратарской, защите, полузащите, атаке) там заметна рука, которую прикладывает тренерский штаб. И всем этим руководит Валерий Сергеевич».

«То, в какую игру мы играем, какой футбол показываем – ничего не меняется даже при тех обстоятельствах, когда очень много травмированных. А резервисты выходят и пытаются играть в футбол, который ставит главный тренер с помощью своих ассистентов».

«Мне нравится, как работает наш штаб», – сказал Вдовенко.

Ранее в клубе обещали яркую трансферную зиму.

Источник — ФК Металлист 1925

(4 голоса)

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Комментарии
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    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 30.12.2021 18:12
    -1
    Вот это не может не радовать!!!)))) Всех все устраивает) значит скоро конец
    Уххх.... Ща как вернуться "Травмированные" легенды 1925.... Всех порвут в УПЛ ну и как не вспомнить что они "не спешат усилятся" ОСТАТКИ - СЛАДКИ!!!!
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