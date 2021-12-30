Куртуа сдал два отрицательных теста подряд и может сыграть с Хетафе

Не очень хорошие новости для Андрея Лунина

  • 30.12.2021 17:41
  • 762 просмотра
  • 5 комментариев
Куртуа сдал два отрицательных теста подряд и может сыграть с Хетафе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа сохраняет надежду сыграть в ближайшем матче мадридского клуба.

В среду сообщалось, что 29-летний голкипер сдал позитивный тест на коронавирус, но спортсмен заявляет, что после этого было уже два отрицательных. 

«У меня было два подряд отрицательных результата ПЦР-тестов. Жду разрешения контролирующих органов, чтобы получить возможность играть», – написал бельгийский голкипер в соцсетях.

Отметим, что если Куртуа запретят выходить на поле, то в чемпионате Испании может дебютировать украинец Андрей Лунин.

В нынешнем сезоне Лунин не провел ни одного официального матча за «Реал».

Второго января мадридский клуб сыграет матч 19-тура Ла Лиги против «Хетафе». 

Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 30.12.2021 18:32
    +1
    может эта новость Лунину как гора с плеч - не надо напрягаться, жилы рвать, а спокойно тренироваться ...
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    StringerBell
    StringerBell, 30.12.2021 18:06
    +1
    ona_proigraet, 30.12.2021 17:47
    жалко, надежда умирает последней. Не знаю, что должно случится с Куртуа чтобы начал играть Лунин. Куртуа - просто какой-то Кащей Бессмертный, его ничего не берет, даже коронавирус унес ноги прочь от него
    Да, я тоже хотел бы посмотреть на Лунина хотя бы пару раз, но последние сезоны Куртуа делает такие вещи что на сегодня впринцыпе нет воротника который бы мог посадить его на лавку
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    roman75zpr
    roman75zpr, 30.12.2021 18:51
    0
    Нельзя так с людьми (Луниным)...
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    ona_proigraet
    ona_proigraet, 30.12.2021 17:47
    0
    жалко, надежда умирает последней. Не знаю, что должно случится с Куртуа чтобы начал играть Лунин. Куртуа - просто какой-то Кащей Бессмертный, его ничего не берет, даже коронавирус унес ноги прочь от него
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    padlo95
    padlo95, 30.12.2021 17:44
    0
    А как же ШАНС?
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