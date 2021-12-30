Куртуа сдал два отрицательных теста подряд и может сыграть с Хетафе

Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа сохраняет надежду сыграть в ближайшем матче мадридского клуба.
В среду сообщалось, что 29-летний голкипер сдал позитивный тест на коронавирус, но спортсмен заявляет, что после этого было уже два отрицательных.
«У меня было два подряд отрицательных результата ПЦР-тестов. Жду разрешения контролирующих органов, чтобы получить возможность играть», – написал бельгийский голкипер в соцсетях.
Отметим, что если Куртуа запретят выходить на поле, то в чемпионате Испании может дебютировать украинец Андрей Лунин.
В нынешнем сезоне Лунин не провел ни одного официального матча за «Реал».
Второго января мадридский клуб сыграет матч 19-тура Ла Лиги против «Хетафе».
Источник — Twitter
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