Куртуа сдал два отрицательных теста подряд и может сыграть с Хетафе

Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа сохраняет надежду сыграть в ближайшем матче мадридского клуба.

В среду сообщалось, что 29-летний голкипер сдал позитивный тест на коронавирус, но спортсмен заявляет, что после этого было уже два отрицательных.

«У меня было два подряд отрицательных результата ПЦР-тестов. Жду разрешения контролирующих органов, чтобы получить возможность играть», – написал бельгийский голкипер в соцсетях.

Отметим, что если Куртуа запретят выходить на поле, то в чемпионате Испании может дебютировать украинец Андрей Лунин.

В нынешнем сезоне Лунин не провел ни одного официального матча за «Реал».

Второго января мадридский клуб сыграет матч 19-тура Ла Лиги против «Хетафе».