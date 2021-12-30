ВИДЕО. Приключения крота. Шахтер представил новогодний мультфильм

«Шахтер» перед Новым годом выпустил мультфильм о приключениях символа клуба - крота. В мультике появляются известные игроки, тренеры и функционеры «Шахтера».
Источник — Sport.ua
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Глеб Платов назначен на должность спортивного директора «Днепра-1», а экс-работник «Шахтера» Глеб Корниенко стал новым шеф-скаутом днепровского клуба.
Платов ранее занимал должность шеф-скаута и руководителя молодежного сектора «Днепра-1».
Корниенко в «Шахтере» работал ведущим скаутом, но ушел из клуба в конце декабря. Также «Шахтер» покинули Жозе Боту, Андрей Федченков и Андрей Котов – почти весь прежний скаутский отдел клуба.
Платов и Корниенко были сооснователями платформы PASS от УАФ, посвященной футбольному анализу, скаутингу, а также работе тренеров
Из Шахтёра бегут ..к конкурентам
С тайсоном вместе там......?
Типа как я свои стишки.
Например: на стих Маяковского.
==
Поезд на еврокубки
=
Трофеи достаю из широких штанин:
Горняцкого клуба шарик
И на диодах
фонарик.
Смотрите, завидуйте:
Поезд идет -
И с весною Европа
Шериф уже ждёт.
Глеб Платов назначен на должность спортивного директора «Днепра-1», а экс-работник «Шахтера» Глеб Корниенко стал новым шеф-скаутом днепровского клуба.
Платов ранее занимал должность шеф-скаута и руководителя молодежного сектора «Днепра-1».
Корниенко в «Шахтере» работал ведущим скаутом, но ушел из клуба в конце декабря. Также «Шахтер» покинули Жозе Боту, Андрей Федченков и Андрей Котов – почти весь прежний скаутский отдел клуба.
Платов и Корниенко были сооснователями платформы PASS от УАФ, посвященной футбольному анализу, скаутингу, а также работе тренеров
Из Шахтёра бегут ..к конкурентам
///////
Ты так и не ответил кто и что Украина для властей сша.
Когда ответишь?
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