ВИДЕО. Приключения крота. Шахтер представил новогодний мультфильм

Мультик с участием легенд клуба

  • 30.12.2021 16:11
  • 805 просмотров
  • 23 комментария
ВИДЕО. Приключения крота. Шахтер представил новогодний мультфильм
© youtube.com

«Шахтер» перед Новым годом выпустил мультфильм о приключениях символа клуба - крота. В мультике появляются известные игроки, тренеры и функционеры «Шахтера».

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Maks Maks
    Maks Maks, 30.12.2021 16:57
    +4
    xvalenok02, 30.12.2021 16:51
    Хорошо динаму потролили.
    Ордловчан немытых уже восемь лет все кому не лень троллят. Пусть хоть мультику порадуются, в котором сам ахмэтав снялся Лично я ни одного выпуска Антизомби по ICTV не пропускаю. Там троллинг над днонецкими самый зачётный
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    GloryUkraine
    GloryUkraine, 30.12.2021 16:29
    +4
    Мульт для Запорєбріка?
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    Bibenco
    Bibenco, 30.12.2021 16:58
    +3
    xvalenok02, 30.12.2021 16:51
    Хорошо динаму потролили.
    А где плачущий капитан? В туалете? Я так понял, мультик цензура порезала.
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 30.12.2021 16:47 (изменен)
    +3
    Спорт, опубликуйте лучше эту новость
    Глеб Платов назначен на должность спортивного директора «Днепра-1», а экс-работник «Шахтера» Глеб Корниенко стал новым шеф-скаутом днепровского клуба.
    Платов ранее занимал должность шеф-скаута и руководителя молодежного сектора «Днепра-1».
    Корниенко в «Шахтере» работал ведущим скаутом, но ушел из клуба в конце декабря. Также «Шахтер» покинули Жозе Боту, Андрей Федченков и Андрей Котов – почти весь прежний скаутский отдел клуба.
    Платов и Корниенко были сооснователями платформы PASS от УАФ, посвященной футбольному анализу, скаутингу, а также работе тренеров
    Из Шахтёра бегут ..к конкурентам
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 30.12.2021 16:40
    +3
    Детские сны полны романтических фантазий. Да вот только папа ушёл от ответа на вопрос, где взяли ключ к победе. Решил не портить хорошо воспитанных детей.
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    xvalenok02
    xvalenok02, 30.12.2021 17:03
    +2
    Bibenco, 30.12.2021 16:58
    А где плачущий капитан? В туалете? Я так понял, мультик цензура порезала.
    Ты из сральника только что вернулся?
    С тайсоном вместе там......?
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    sancho_v
    sancho_v, 30.12.2021 16:46
    +2
    Kapitoshka, 30.12.2021 16:16
    А кріт то польський!
    Чешский
    Ссылка
    Kapitoshka
    Kapitoshka, 30.12.2021 16:16
    +2
    А кріт то польський!
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 30.12.2021 17:23
    0
    xvalenok02, 30.12.2021 16:51
    Хорошо динаму потролили.
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    barsch.
    barsch., 30.12.2021 17:20
    0
    xvalenok02, 30.12.2021 17:08
    Раз минусуют значит я прав.
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    Burevestnik
    Burevestnik, 30.12.2021 17:19 (изменен)
    0
    Сюжеты мыльтика взяты из нескольких мультфильмов США-вских, кое что поменяли, что-то свое добавили.
    Типа как я свои стишки.
    Например: на стих Маяковского.
    ==
    Поезд на еврокубки
    =
    Трофеи достаю из широких штанин:
    Горняцкого клуба шарик
    И на диодах
    фонарик.
    Смотрите, завидуйте:
    Поезд идет -
    И с весною Европа
    Шериф уже ждёт.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 30.12.2021 17:18
    0
    А где главньій Крот?
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 30.12.2021 17:22
    -1
    И петух общипаный со своими стишками тут как тут.
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    Face Control
    Face Control, 30.12.2021 17:21
    -1
    Aleks04, 30.12.2021 16:47
    Спорт, опубликуйте лучше эту новость
    Глеб Платов назначен на должность спортивного директора «Днепра-1», а экс-работник «Шахтера» Глеб Корниенко стал новым шеф-скаутом днепровского клуба.
    Платов ранее занимал должность шеф-скаута и руководителя молодежного сектора «Днепра-1».
    Корниенко в «Шахтере» работал ведущим скаутом, но ушел из клуба в конце декабря. Также «Шахтер» покинули Жозе Боту, Андрей Федченков и Андрей Котов – почти весь прежний скаутский отдел клуба.
    Платов и Корниенко были сооснователями платформы PASS от УАФ, посвященной футбольному анализу, скаутингу, а также работе тренеров
    Из Шахтёра бегут ..к конкурентам
    Днэпр 1 конкурент Шахтёра? А ты забавная.
    Ссылка
    barsch.
    barsch., 30.12.2021 17:16
    -1
    -smart--Forever-, 30.12.2021 16:42
    Пусть сделают мультик для конкурента: моль и шуба в нафталине
    И многосерийный "клиническое состояние -smart--Forever- ", как пособие для психиатра
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 30.12.2021 17:05
    -1
    Bibenco
    ///////
    Ты так и не ответил кто и что Украина для властей сша.
    Когда ответишь?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 30.12.2021 17:22
    -2
    Мульт прикольный, великий Шахтёр как всегда радует, даже совсем детскую аудиторию, что очень важно.
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 30.12.2021 17:08
    -2
    Раз минусуют значит я прав.
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 30.12.2021 17:02
    -4
    Как динамофилов бесит, что их могут *цивилизовано* тролить. Сами то не умеют. Хамство и оскорбления от самого *патриотичного* клуба.
    Ссылка
    bassofon
    bassofon, 30.12.2021 16:42
    -4
    Ключ охраняет самая мерзкая сова на свете - "Пятнистая"
    Ссылка
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