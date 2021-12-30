Кризис в Барсе и Атлетико: заразились Коутиньо, Симеоне, Гризманн и другие

Ведущие клубы Испании страдают от коронавируса

  • 30.12.2021 15:11
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Кризис в Барсе и Атлетико: заразились Коутиньо, Симеоне, Гризманн и другие
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» объявила о проблемах с коронавирусом: позитивные тесты сдали Филиппе Коутиньо, Сержиньо Дест и Эз Абде.

Ранее заразились Алвеш, Ленгле, Умтити, Альба, Гави и Дембеле. У наставника Хави осталось всего 10 полевых игроков на ближайший матч Ла Лиги 2 января.

Судя по всему, тренер задействует футболистов молодежки.

Не лучше ситуация у «Атлетико». Позитивные тесты сдали наставник Диего Симеоне, а также игроки Антуан Гризманн, Коке, Жоау Фелиш и Эктор Эррера.

Команда 2 января сыграет против «Райо».

Ранее подобный кризис накрыл «Реал», где заразилась целая группа игроков основы. Не исключено, что теперь свой шанс в команде получит украинец Андрей Лунин.

Источник — Marca

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