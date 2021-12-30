В Аталанте два игрока заразились коронавирусом

Пресс-служба «Аталанты» сообщила о том, что два игрока клуба сдали положительные тесты на коронавирус.
Их имена не раскрываются. «Аталанта» приняла все меры согласно антиковидному протоколу.
Следующий матч команда из Бергамо проведет 6 января, когда дома примет «Торино», занимающий 11-ю позицию.
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Источник — ФК Аталанта Бергамо
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