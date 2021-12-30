В Аталанте два игрока заразились коронавирусом

Итальянский клуб не называет имена

  • 30.12.2021 12:23
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В Аталанте два игрока заразились коронавирусом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Пресс-служба «Аталанты» сообщила о том, что два игрока клуба сдали положительные тесты на коронавирус.

Их имена не раскрываются. «Аталанта» приняла все меры согласно антиковидному протоколу.

Следующий матч команда из Бергамо проведет 6 января, когда дома примет «Торино», занимающий 11-ю позицию.

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Источник — ФК Аталанта Бергамо

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