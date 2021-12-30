Ковалец вернулся в Украину после операции и реабилитации в Италии

Пока что сложно сказать, когда полузащитник «Александрии» вернется в строй

  • 30.12.2021 11:55
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Ковалец вернулся в Украину после операции и реабилитации в Италии
© ФК Александрия. Кирилл Ковалец

Послеоперационный реабилитационный период полузащитника «Александрии» Кирилла Ковальца в одной из римских клиник завершился.

Один из лидеров «горожан» возвратился в Украину и его дальнейшее восстановление будет проходить под присмотром клубного медперсонала. И хотя с динамикой восстановления проблем не возникает, пока что сложно сказать, когда Кирилл Ковалец вернется в строй.

Напомним, что Ковалец был серьезно травмирован в поединке 11 тура чемпионата УПЛ с полтавской «Ворсклой», который состоялся 17 октября. Всего в нынешнем сезоне полузащитник провел 11 матчей.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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