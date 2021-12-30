Пеп ГВАРДИОЛА: «Это лучший Арсенал за 4-5 лет»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о грядущем матче 21-го тура Премьер-лиги против «Арсенала» и сделал комплимент сопернику.

«Манчестер Сити» предстоит игра против одного из лучших топ-клубов. Это лучший «Арсенал» за последние 4-5 лет. Стоит обратить на это внимание, но мы не должны терять концентрацию в предстоящей игре», — сказал Гвардиола.

Матч «Арсенал» – «Манчестер Сити» состоится 1 января в 14:30 по Киеву.

Ранее Гвардиола стал лучшим тренером года по версии FourFourTwo.