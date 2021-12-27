Гвардиола – лучший тренер года по версии FourFourTwo

Известный ресурс FourFourTwo составил рейтинг лучших тренеров мира 2021 года. Первую строчку отдали наставнику «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле.
Топ-10 рейтинга:
1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
2. Томас Тухель («Челси»);
3. Юрген Клопп («Ливерпуль»);
4. Антонио Конте («Интер»/«Тоттенхэм»);
5. Ханс-Дитер Флик («Бавария», сборная Германии);
6. Роберто Манчини (сборная Италии);
7. Диего Симеоне («Атлетико»);
8. Юлиан Нагельсман («РБ Лейпциг» / «Бавария»);
9. Гарет Саутгейт (сборная Англии);
10. Маурисио Почеттино (ПСЖ).
Источник — FourFourTwo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.