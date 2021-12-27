Гвардиола – лучший тренер года по версии FourFourTwo

Наставник «Манчестер Сити» опередил Томаса Тухеля и Юргена Клоппа

  • 27.12.2021 19:41
  • 163 просмотра
  • 0 комментариев
Гвардиола – лучший тренер года по версии FourFourTwo
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный ресурс FourFourTwo составил рейтинг лучших тренеров мира 2021 года. Первую строчку отдали наставнику «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле.

Топ-10 рейтинга:

1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

2. Томас Тухель («Челси»);

3. Юрген Клопп («Ливерпуль»);

4. Антонио Конте («Интер»/«Тоттенхэм»);

5. Ханс-Дитер Флик («Бавария», сборная Германии);

6. Роберто Манчини (сборная Италии);

7. Диего Симеоне («Атлетико»);

8. Юлиан Нагельсман («РБ Лейпциг» / «Бавария»);

9. Гарет Саутгейт (сборная Англии);

10. Маурисио Почеттино (ПСЖ).

Источник — FourFourTwo

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности