46 лет назад Олег Блохин стал обладателем Золотого мяча

Ровно 46 лет назад, 30 декабря 1975 года, легендарный бомбардир киевского «Динамо» Олег Блохин был удостоен самой престижной индивидуальной награды в футбольной Европе – «Золотой мяч», традиционно присуждаемой французским еженедельником France Football.
Он стал первым украинским игроком, выигрывавшим этот трофей, и вторым представителем СССР после Льва Яшина.
Блохин набрал на тот момент рекордное количество баллов с момента начала вручения приза – 122. На целых 80 очков динамовец опередил Франца Беккенбауэра и почти на сто – Йохана Кройфа.
Топ-5 Золотого мяча-1975:
1. Олег Блохин («Динамо Киев», СССР) – 122
2. Франц Беккенбауэр («Бавария», ФРГ) – 42
3. Йохан Кройф («Барселона», Нидерланды) – 27
4. Берти Фогтс («Боруссия Менхенгладбах», ФРГ) – 25
5. Зепп Майер («Бавария», ФРГ) – 20
Напомним, ранее Зеленский вручил Блохину награду «Национальная легенда».
Источник — ФК Динамо Киев
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