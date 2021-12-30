46 лет назад Олег Блохин стал обладателем Золотого мяча

Ровно 46 лет назад, 30 декабря 1975 года, легендарный бомбардир киевского «Динамо» Олег Блохин был удостоен самой престижной индивидуальной награды в футбольной Европе – «Золотой мяч», традиционно присуждаемой французским еженедельником France Football.

Он стал первым украинским игроком, выигрывавшим этот трофей, и вторым представителем СССР после Льва Яшина.

Блохин набрал на тот момент рекордное количество баллов с момента начала вручения приза – 122. На целых 80 очков динамовец опередил Франца Беккенбауэра и почти на сто – Йохана Кройфа.

Топ-5 Золотого мяча-1975:

1. Олег Блохин («Динамо Киев», СССР) – 122

2. Франц Беккенбауэр («Бавария», ФРГ) – 42

3. Йохан Кройф («Барселона», Нидерланды) – 27

4. Берти Фогтс («Боруссия Менхенгладбах», ФРГ) – 25

5. Зепп Майер («Бавария», ФРГ) – 20

Напомним, ранее Зеленский вручил Блохину награду «Национальная легенда».