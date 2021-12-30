46 лет назад Олег Блохин стал обладателем Золотого мяча

Знаменательный день в истории украинского футбола

  • 30.12.2021 09:55
  • 567 просмотров
  • 4 комментария
46 лет назад Олег Блохин стал обладателем Золотого мяча
© ФК Динамо Киев. Олег Блохин

Ровно 46 лет назад, 30 декабря 1975 года, легендарный бомбардир киевского «Динамо» Олег Блохин был удостоен самой престижной индивидуальной награды в футбольной Европе – «Золотой мяч», традиционно присуждаемой французским еженедельником France Football.

Он стал первым украинским игроком, выигрывавшим этот трофей, и вторым представителем СССР после Льва Яшина.

Блохин набрал на тот момент рекордное количество баллов с момента начала вручения приза – 122. На целых 80 очков динамовец опередил Франца Беккенбауэра и почти на сто – Йохана Кройфа.

Топ-5 Золотого мяча-1975:

1. Олег Блохин («Динамо Киев», СССР) – 122

2. Франц Беккенбауэр («Бавария», ФРГ) – 42

3. Йохан Кройф («Барселона», Нидерланды) – 27

4. Берти Фогтс («Боруссия Менхенгладбах», ФРГ) – 25

5. Зепп Майер («Бавария», ФРГ) – 20

Напомним, ранее Зеленский вручил Блохину награду «Национальная легенда».

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Bibenco
    Bibenco, 30.12.2021 11:10
    0
    xvalenok02, 30.12.2021 10:47
    Щото новость не возбуждает поклонников динамы. Никто не спешит восхищаться талантом блохина.
    Может потому что дата не круглая?
    Или встреча нового года мешает?
    Наверное у поклонников Динамо уровень развития выше твоего. Они не любят говорить банальные вещи.
    Ссылка
    Kovalchuk
    Kovalchuk, 30.12.2021 11:05
    0
    -smart--Forever-, 30.12.2021 10:15
    У бело-сине-шубных фанов есть повод размяться шмурдяком перед встречей новогоднего праздника
    Завидуешь дурачее
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 30.12.2021 10:47
    -1
    Щото новость не возбуждает поклонников динамы. Никто не спешит восхищаться талантом блохина.
    Может потому что дата не круглая?
    Или встреча нового года мешает?
    Ссылка
    -smart--Forever-
    -smart--Forever-, 30.12.2021 10:15
    -1
    У бело-сине-шубных фанов есть повод размяться шмурдяком перед встречей новогоднего праздника
    Ссылка
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