Зеленский вручил Блохину награду «Национальная легенда»

Президент Украины Владимир Зеленский вручил первые награды «Национальная легенда Украины» в рамках празднования Дня независимости страны.
Среди первых награжденных оказался легендарный футболист «Динамо» (1969-1988) и тренер сборной Украины (2003-2007, 2011-12) Олег Блохин.
Сейчас Блохин работает в Украинской ассоциации футбола.
Вместе с Олегом Блохиным награды получили София Ротару (певица), Юрий Рыбчинский (поэт), Иван Марчук (художник), Мирослав Вантух (хореограф), Елена Потапова (балет) и Мирослав Скорик (посмертно, композитор).
Источник — Украинская правда
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.