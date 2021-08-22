Зеленский вручил Блохину награду «Национальная легенда»

Олег Блохин получил государственную награду

  • 22.08.2021 22:31
  • 1293 просмотра
  • 2 комментария
Зеленский вручил Блохину награду «Национальная легенда»
© uaf.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вручил первые награды «Национальная легенда Украины» в рамках празднования Дня независимости страны.

Среди первых награжденных оказался легендарный футболист «Динамо» (1969-1988) и тренер сборной Украины (2003-2007, 2011-12) Олег Блохин.

Сейчас Блохин работает в Украинской ассоциации футбола.

Вместе с Олегом Блохиным награды получили София Ротару (певица), Юрий Рыбчинский (поэт), Иван Марчук (художник), Мирослав Вантух (хореограф), Елена Потапова (балет) и Мирослав Скорик (посмертно, композитор).

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Источник — Украинская правда

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    online
    bullyUA, 22.08.2021 23:25
    0
    avtv5555, 22.08.2021 22:36
    А 19 новых стадионов не пообещал построить, чтобы все там завидовали.
    И посадить на этих стадионах миллиард деревьев.
    Ссылка
    avtv5555
    online
    avtv5555, 22.08.2021 22:36
    +3
    А 19 новых стадионов не пообещал построить, чтобы все там завидовали.
    Ссылка
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