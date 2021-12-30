Сергей КРАВЧЕНКО: «Сразу увидел, что Довбик нормальный пацан»

Экс-хавбек «Днепра-1» – о лучшем игроке УПЛ

  • 30.12.2021 07:57
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Сергей КРАВЧЕНКО: «Сразу увидел, что Довбик нормальный пацан»
© СК Днепр-1. Сергей Кравченко

Капитан одесского «Черноморца» Сергей Кравченко прокомментировал победу форварда «Днепра-1» Артема Довбика в номинации «лучший игрок УПЛ» в 2021 году.

«На него нельзя было не обратить внимание. Приехал фактурный нападающий с хорошими техническими характеристиками. Было сразу понятно, что Довбык далеко пойдет, но ему нужно было время. Считаю, очень полезно, что Артем получил опыт выступления за границей. Пусть в Дании у него не пошло, но в следующем европейском клубе это поможет.

Важно, что Артем Довбик – нормальный пацан. Я это сразу увидел. Даже сейчас, когда встречаемся, видно, что он почти не поменялся. Такой же скромный и целеустремленный. Мне было очень приятно выступать с ним в одной команде», - сказал Кравченко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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