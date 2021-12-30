Ральф РАНГНИК: «Коронавирус помешал мне достичь целей»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал трудности, с которыми его команда столкнулась во время вспышки коронавируса в Англии.
«Смог ли я достичь целей? Конечно же нет! Каждый тренер, каждый амбициозный тренер - и нет разницы между мной и другими специалистами в этой области - хочет достигать результата намного быстрее.
За последние три дня команда практически полностью восстановилась, но провести нормальную тренировку у нас не получилось», - сказал Рангник.
Напомним, недавно «Ньюкасл» отобрал очки у МЮ и поднялся со дна таблицы.
Источник — BBC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.