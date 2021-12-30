Ральф РАНГНИК: «Коронавирус помешал мне достичь целей»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о последних результатах

  • 30.12.2021 07:19
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Ральф РАНГНИК: «Коронавирус помешал мне достичь целей»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал трудности, с которыми его команда столкнулась во время вспышки коронавируса в Англии.

«Смог ли я достичь целей? Конечно же нет! Каждый тренер, каждый амбициозный тренер - и нет разницы между мной и другими специалистами в этой области - хочет достигать результата намного быстрее.

За последние три дня команда практически полностью восстановилась, но провести нормальную тренировку у нас не получилось», - сказал Рангник.

Напомним, недавно «Ньюкасл» отобрал очки у МЮ и поднялся со дна таблицы.

Источник — BBC

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