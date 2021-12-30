Симптомов нет. Куртуа прокомментировал положительный тест на коронавирус

Основной вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал положительный результат своего теста на коронавирус.

«К сожалению, несмотря на соблюдение всех мер, у меня был положительный результат на ковид во время последнего контроля. Хотя у меня нет никаких симптомов, я нахожусь дома, следуя соответствующему протоколу и тренируюсь, чтобы вернуться как можно скорее. Спасибо вам всем», – заявил бельгийский вратарь.

Отметим, что пока Куртуа будет как минимум неделю на изоляции, в чемпионате Испании может дебютировать украинец Андрей Лунин.

В нынешнем сезоне Лунин не провел ни одного официального матча за «Реал».

Второго января мадридский клуб сыграет матч 19-тура Ла Лиги против «Хетафе».