Симптомов нет. Куртуа прокомментировал положительный тест на коронавирус

Вратарь мадридского «Реала» хочет поскорее вернуться в игру

  • 30.12.2021 04:48
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Симптомов нет. Куртуа прокомментировал положительный тест на коронавирус
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Основной вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал положительный результат своего теста на коронавирус.

«К сожалению, несмотря на соблюдение всех мер, у меня был положительный результат на ковид во время последнего контроля. Хотя у меня нет никаких симптомов, я нахожусь дома, следуя соответствующему протоколу и тренируюсь, чтобы вернуться как можно скорее. Спасибо вам всем», – заявил бельгийский вратарь.

Отметим, что пока Куртуа будет как минимум неделю на изоляции, в чемпионате Испании может дебютировать украинец Андрей Лунин.

В нынешнем сезоне Лунин не провел ни одного официального матча за «Реал».

Второго января мадридский клуб сыграет матч 19-тура Ла Лиги против «Хетафе». 

Источник — Twitter

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