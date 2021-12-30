Артем ДОВБИК: «Летом в моей карьере будут перемены»

Нападающий «Днепра-1» – о развитии карьеры

  • 30.12.2021 03:47
  • 210 просмотров
  • 1 комментарий
Артем ДОВБИК: «Летом в моей карьере будут перемены»
© Сергей Козин

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик рассказал, каким он видит свое будущее.

«Мое соглашение с днепровским клубом рассчитано еще на два года. Но, как мне кажется, ближайшим летом в моей карьере будут какие-то перемены. В футболе они могут произойти в любой момент, но пока у меня именно такой настрой. У нас с командой есть свои задачи и цели, и мне хочется их достичь вместе с ребятами. Впрочем, повторюсь, все может быть и по-другому.

У меня клаусула не прописана. Сейчас встречаются такие отступные, что порой диву даешься. Написать можно все что угодно, главное – соответствовать этим ценникам. Но это уже работа экспертов. Я, например, год назад стоил 300 или 400 тысяч, а теперь, как мне сказали, уже пять миллионов. Но в футболе все быстро меняется, в любой момент может произойти и обратный скачок, если ты хоть на один день расслабишься. В общем, на сообщения СМИ я стараюсь не реагировать. Лучше молча работать», – сказал Довбик.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Сергей Кашура
    Сергей Кашура, 30.12.2021 04:53
    0
    Начинает считать звёздочки. Это уже опасно для Артёма. Нас смс не реагирует, но цену свою откуда то знает...
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